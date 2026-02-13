Точно 358 161 сигнала са обработили за 2025 година служителите в Районен център 112 в Русе. Важно е да се отбележи, че центърът обслужва целия Северен централен район, т.е. областите Русе, Разград, Силистра, Велико Търново и Разград. Данните бяха споделени от заместник областния управител Георги Георгиев, който се срещна с началника на институцията инж. Полина Трендафилова.Припомняме, че през тази година Единният европейски номер за спешни повиквания 112 ще отбележи 18-ата годишнина от създаването си в страната. "Съществен фактор за ефективното функциониране на държавното управление е добрата координация и устойчивото партньорство между всички институции. В съвременната среда на динамични предизвикателства сигурността, стабилността и развитието на обществото зависят не само от професионализма на отделните структури, но и от способността им да действат като единен, добре синхронизиран механизъм. Благодарение на Вас и екипа Ви винаги сме съумявали да реагираме съвместно в кризисни и извънредни ситуации!", заяви Георгиев при разговора си с Трендафилова.Той посочи, че особено значение има и междуинституционалното доверие, което се изгражда чрез постоянна комуникация, съвместни инициативи, обмен на добри практики и обща ангажираност към обществения интерес. "Именно такъв тип взаимодействие е в основата на ефективната държавност, устойчивото развитие и повишеното обществено доверие в институциите“, допълни още Георгиев."Продължавайте с ясна визия и отговорно управление да работите за устойчивото развитие и високото качество на предоставяните от Вас услуги в полза на обществото. Признателен съм Ви, че създавате среда, в която екипът Ви работи спокойно и с висока мотивация", каза още заместник областният управител Георгиев. Повечето от сигналите са свързани с намесата на службите за спешно реагиране, като полиция и Спешна помощ.Основният брой сигнали, получени на телефон 112 в центъра в Русе са комбинираните, където реагират няколко институции – общо малко над 74 000 за цялата изминала година. Сигналите за ПТП-та за петте области са 12 307, а за бедствия – 216. За пожари на телефон 112 от Русе, Разград, Силистра, Велико Търново и Габрово са съобщили близо 13 000 души, а за престъпления против личността и собствеността сигналите са над 44 000.Същевременно са установени и 155 неверни сигнала, като хората, които са ги подали ще бъдат санкционирани. Към дирекцията в София работи и специален отдел за административно-наказателна дейност.