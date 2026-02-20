Община Русе обявява конкурс за финансиране на проектни предложения в областта на изкуствата и културата в две основни направления – международни фестивали в областта на изкуствата (максимален размер на финансиране – 6135,50 евро) и творчески проекти в областта на изкуствата и културата (максимален размер на финансиране – 2556,45 евро). Програма "Култура“ насърчава културното многообразие, стимулира въвеждането на иновативни практики и създава условия за мобилност на артисти и творчески формации.И през 2026 г. собственият принос на кандидатстващите организации по програма "Култура“ в двете направления е 20%.Правилникът на програмата дава възможност на желаещите да кандидатстват с проекти до 1022,58 евро да бъдат освободени от собствено съфинансиране.Кандидатите, които получават средна оценка под 50% от максимално допустимия брой точки, отпадат от класирането.Крайният срок за участие в конкурсната процедура е 17 часа на 20 март. Документите трябва да се депозират в Деловодството на Община Русе или да се изпратят на имейл programa.kultura@ruse-bg.eu , като задължително изискване в този случай е подписването им с електронен подпис. Срокът за отчитане на дейностите по Програма "Култура“ е 1 декември на текущата година.Необходимите документи за кандидатстване и правилникът на програма "Култура“ са публикувани на сайта на Община Русе.