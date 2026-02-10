Началникът на Регионалното управление на образованието /РУО/ в Русе д-р Росица Георгиева бе удостоена със знака на областния управител на Русе Драгомир Драганов.Той ѝ бе връчен за цялостен принос в подобряване качеството на образователния процес, утвърждаването на добри управленски практики и създаване на стабилна и конструктивна работна среда в системата на предучилищното и училищното образование. Високото отличие ѝ се връчва още за активното и ползотворното сътрудничество с държавните и местните институции в интерес на развитието на профилираното и професионалното образование, а също и за целенасочена работа по развитието и утвърждаването на дуалната система на обучение чрез ефективно партньорство между образователните институции, бизнеса и местната власт. Благодарение на активната роля на началника на РУО в крайдунавския град ежегодно броят на новите професии непрекъснато се увеличава. Така през новата учебна година ще има 8 нови професии, а професионално образование ще се реализира в 38 професионални паралелки от общо 58. За сравнение миналата година новите професии бяха шест, а през учебната 2024/2025 година пет. В новите 8 специалности ще могат да се обучават 130 ученици.Същевременно областта запазва и лидерските си позиции в сферата на дуалното образование и остава регионът с най-много паралелки, където учениците имат шанса едновременно да се обучават и да получават практически умения от водещи работодатели. В дуална форма на обучение в региона ще могат да се обучават 403 ученици. Така общо 21% от обучаващите се в професионална форма ще са в дуална форма на обучение.Освен това Драганов каза, че д-р Георгиева получава отличието и за изграждане на устойчиви модели за проследяване, подкрепа и задържане на учениците в образователната система, включително чрез индивидуален подход. От областната администрация припомнят, че благодарение на нейната ключова роля в Областния координационен център 35 деца и ученици от Русенско в задължителна предучилищна и училищна възраст бяха върнати в класните стаи през зимния семестър на тази учебна година.Това е поредното отличие за д-р Георгиева от ръководството на Областната администрация. През 2018 година тогавашният областен управител ГалинГригоров я удостои с плакет за съществен принос в развитието на образованието, културата и науката. Тя получи и грамота от областния управител Драгомир Драганов през 2024 година. Отличието ѝ бе дадено за проявената висока социална отговорност на РУО под нейно ръководство, както и за успешната реализация и ползотворна съвместна дейност в изпълнение на здравната програма "Бързи герои 112“ в региона. Програмата е насочена към деца от 6 до 10 години и към техните семейства, като всички се обучават как да разпознават симптомите на инсулт и как да действат правилно в случай на спешност. Инициативата стана възможна и благодарение на редица държавни институции, двете университетски болници "Медика“ и "Канев“, както и Община Русе.