Началникът на Военно окръжие I степен – Русе полковник Васил Петров бе удостоен с плакет на областния управител Драгомир Драганов. Петров получи най-високото регионално отличие за активната съвместна дейност в интерес на националната сигурност и отбраната на страната, а също и за реализирането на общи инициативи в сферата на военно-патриотичното възпитание на територията на региона.Наградата идва на фона на предстоящия празник на структурите "Личен състав" във Въоръжените сили, който се отбелязва на 23 януари. Тази година отбелязваме 136 години от създаването на първообраза на органите за работа с личния състав. На 23 януари 1890 г. княз Фердинанд издава указ № 9, с който създава отделение "Мобилизационно" в Щаба на войската, предшественик на днешните структури по "Личен състав". Мисията, целите и задачите на тези организационни единици ги извеждат на преден план като едни от най-важните в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, свързани с дейността по човешките ресурси, мотивацията, качеството на живот, както и военнообразователната система.Припомняме, че през последните години сътрудничеството между двете институции е изключително активно. То се развива устойчиво в редица направления, свързани с изпълнение на законови задължения, координация при провеждане на държавната политика в областта на отбраната и сигурността, както и при организирането и провеждането на съвместни инициативи и кампании с обществена значимост.Областната управа и Военното окръжие работят в тясно взаимодействие при реализирането на дейности, насочени към информиране на гражданите, подпомагане на младежите при избора им за професионално развитие в Българската армия, както и при изпълнение на задачи, свързани с подготовката за защита при кризи и извънредни ситуации.През последните близо две години се проведоха редица кампании, насочени към популяризиране на военната професия сред младото население в региона, както и такива, насочени към опазването на родовата памет. Сред тях са съвместни инициативи, посветени на значими годишнини от българската военна история, ремонтирането и реставрирането на военни паметници в региона, както и облагородяването на районите около тях.