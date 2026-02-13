Национален конкурс за поезия отново търси младежи с дарба за писане
В конкурса могат да участват ученици от 8. до 12. клас. Желаещите трябва да изпратят непубликувани и неучаствали в този конкурс до две творби на имейл online.contest.yc.ruse@gmail.com с тема "Kонкурс за поезия" в срок до 21 март включително.
Компетентно жури ще оценява литературната им стойност до 27 март, а резултатите ще бъдат обявени до 31 март на страниците на Младежки парламент и Общински младежки дом.
Допълнителна информация може да бъде получена на online.contest.yc.ruse@gmail.com и на тел. 0894/406 421 – Теодора Траянова.
