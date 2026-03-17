Националният фестивал "Русчуклийска среща“ ще се проведе тази събота, 21 март, в зала "Дунав“ в Русе. 12-ото издание на форума започва в 10 часа и е с вход свободен за публиката. Събитието, което се утвърди като традиционен празник на българския фолклор, се организира от Танцова школа "Играорци“ под патронажа на кмета на Община Русе."Русчуклийска среща“ ежегодно събира школи и клубове, изучаващи български народни танци, които представят богатството на фолклорните традиции от различни етнографски области на страната. Програмата на фестивала включва два основни етапа, съобщават от общинската администрация.В първия всяка школа по народни танци ще представи две автентични хора, като едното задължително трябва да бъде от етнографската област, от която е съставът.Вторият етап преминава под мотото "Танцувате каквото ви душа сака“ и тази година е посветен на Северняшката ръченица. Участниците ще имат възможност да създадат тематичен, камерен или сюжетен танц, като единственото условие е хореографията да бъде върху зададената музика.В рамките на фестивала ще се проведе и открит урок семинар, воден от проф. д-р Андон Андонов, заместник-ректор на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив. След обучителната част публиката ще има възможност да се наслади на едночасов концерт на Фолклорния танцов театър "Найден Киров“, с главен художествен ръководител Богдан Донев, в който ще се включат всички възрастови формации и групи на състава.На официалното закриване на форума всеки участник ще получи брандиран подарък, а всяка школа – специален плакет за участие и отлично представяне."Русчуклийска среща“ няма конкурсен характер. Основната му цел е да събере любители на българския фолклор, да насърчи културния обмен и да създаде атмосфера на творчество, приятелство и взаимно обогатяване.