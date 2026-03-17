Националният фестивал "Русчуклийска среща" се завръща с ново издание
© Община Русе
"Русчуклийска среща“ ежегодно събира школи и клубове, изучаващи български народни танци, които представят богатството на фолклорните традиции от различни етнографски области на страната. Програмата на фестивала включва два основни етапа, съобщават от общинската администрация.
В първия всяка школа по народни танци ще представи две автентични хора, като едното задължително трябва да бъде от етнографската област, от която е съставът.
Вторият етап преминава под мотото "Танцувате каквото ви душа сака“ и тази година е посветен на Северняшката ръченица. Участниците ще имат възможност да създадат тематичен, камерен или сюжетен танц, като единственото условие е хореографията да бъде върху зададената музика.
В рамките на фестивала ще се проведе и открит урок семинар, воден от проф. д-р Андон Андонов, заместник-ректор на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив. След обучителната част публиката ще има възможност да се наслади на едночасов концерт на Фолклорния танцов театър "Найден Киров“, с главен художествен ръководител Богдан Донев, в който ще се включат всички възрастови формации и групи на състава.
На официалното закриване на форума всеки участник ще получи брандиран подарък, а всяка школа – специален плакет за участие и отлично представяне.
"Русчуклийска среща“ няма конкурсен характер. Основната му цел е да събере любители на българския фолклор, да насърчи културния обмен и да създаде атмосфера на творчество, приятелство и взаимно обогатяване.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ремонтът на Дунав мост бе основен акцент в рамките на среща между...
10:25 / 16.03.2026
Ето какво време ни очаква в Русе днес
08:04 / 16.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.