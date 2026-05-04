СУ "Васил Левски“ е номинирано за 16-ото издание на националните награди "Златна ябълка“. Отличията, организирани от Национална мрежа за децата (НМД), са най-високото признание в България за принос към правата и благосъстоянието на децата, съобщават от пресцентъра на Дворецът на децата - Русе.

Признание за приобщаващо образование и иновации

Номинацията е резултат от последователните усилия на училището да изгради модерна и подкрепяща среда за своите 1348 ученици. СУ "Васил Левски“ се утвърждава като еталон за образователна институция, в която приобщаващото образование не е просто нормативен термин, а жива практика.

С над 160-годишна история, училището доказва, че традициите са трамплин за смели идеи. Тук детските инициативи се превръщат в мащабни каузи за целия град – от реализирането на 900-метровото национално знаме до подкрепа за неонатологията в Русе и за деца с увреждания.

Победителите в категориите се определят чрез онлайн гласуване. За СУ "Васил Левски“ може да гласувате тук: https://1june.nmd.bg/nomination/su-vasil-levski-gr-ruse

Националните награди "Златна ябълка“ се връчват ежегодно от "Национална мрежа за децата“. Те отличават личности, организации и институции, които със своята работа променят живота на децата в България към по-добро и отстояват техните права.