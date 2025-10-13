ЗАРЕЖДАНЕ...
|Националното турне на музиканта Васил Петров започва от Русе
“The Best of Васил Петров“ е заглавието на програмата. Музикантът ще представи най-големите си хитове, класики и любими теми записани през годините и част от концертните му програми в акомпанимент на Биг Бенд Русе с диригент Димчо Рубчев. Специално гости в концерта са Брус Джонсън (САЩ) и Анна Ставрева от “Гласът на България" 2024. Концертът е организиран от Община Русе, ОП "Русе арт“ с подкрепата на Хотел Кораб "София“.
Концертния му сезон продължава с нов проект заедно с Разградска филхармония "Проф. Димитър Ненов" с маестро Деян Павлов. Програма озаглавена "30 години на сцена“, където Васил Петров представя едни от най-великите хитове и вечни класики в симфонична версия.
Шедьоври на Бийтълс, Франк Синатра, КИС, Антонио Карлос Жобим, Франсис Лей, Франки Вали, музика от филмите на Чарли Чаплин, "Мисия невъзможна", "Карибски пирати", "Властелинът на пръстените", "Междузвездни войни", неговият хит "Другият" в нова симфонична версия и някои изненади за неговите фенове. Васил Петров преплита латино музиката, джаза, поп, рок и филмовата музика в неповторима хармония, а специален акцент в изпълненията ще добави джаз трио в състав Йордан Тоновски – пиано, Христо Минчев – бас, Александър Каменов – ударни.
Следват градовете Силистра на 21 октомври, 19:00 ч. в СУ "Н.Й.Вапцаров", следват Сливен на 23 октомври в народно читалище "Зора", Варна на 24 октомври,
Зала "Славейков" в кв. Вл. Варненчик, в Горна Оряховица на 12 ноември, 18:30 ч. Зала на Общината, 13 ноември в Левски от 18:30 ч., НЧ "Г. Парцалев", Разград - 14 ноември, 19:00 ч., Зала "Филхармония", Казанлък - 16 декември, 19:00 ч.,
Зала "ДНА". Турнето продължава и през 2026г.
Билети се продават на касите на залите.
