ЗАРЕЖДАНЕ...
Над 10 000 пенсионери работят в Русе
© iStock
Точният брой на работещите пенсионери е 10 375 души. При общо 89,3 хиляди заети в областта това означава, че всеки девети работещ в Русенско е пенсионер.
Служебното преизчисляване на пенсиите се извършва всяка година от първи април. НОИ отчита новопридобития осигурителен стаж и осигурителен доход на работещите пенсионери в периода след отпускане на пенсията, предаде Dunavmost.
Процедурата се извършва автоматично, без да е необходимо пенсионерите да подават заявление. При преизчисляването се взема предвид допълнително придобитият стаж до края на предходната календарна година.
Национална тенденция към ръст
На национално ниво броят на работещите пенсионери отбелязва устойчив ръст. От първи април 2025 година НОИ служебно преизчисли общо 363 701 пенсии в цялата страна. Това е с близо 13 хиляди повече спрямо предходната 2024 година, когато преизчислените пенсии са били 350 718.
През 2020 година, когато беше въведено служебното преизчисляване, работещите пенсионери в България са били 237 686 души. За пет години техният брой се е увеличил с 125 хиляди, което показва, че близо 18 процента от всички пенсионери в страната продължават да работят.
Икономически причини за работа след пенсия
Експерти отбелязват, че за значителна част от българските пенсионери продължаването на трудовата дейност не е въпрос на избор, а необходимост, продиктувана от ниските пенсии. Въпреки че средната пенсия в Русенска област е 883 лева, много пенсионери продължават да работят, за да подобрят жизнения си стандарт.
България е една от малкото държави в Европейския съюз, в които пенсиите не се облагат с данъци и пенсионерите не заплащат осигурителни вноски за своя сметка. Това прави привлекателно съчетаването на пенсия и заплата.
Още от категорията
/
С музикално-поетичен спектакъл Михаил Белчев представя в Русе автобиографичната си книга "Ти ме повика, живот"
23.10
Монтират се корнизни елементи, армировка и болтови дюбели в участъка в ремонт на Дунав мост при Русе
22.10
Ексцентричната комедия "Последният етаж" ще даде началото на второто издание на фестивала "Есенни театрални срещи" в Русе
20.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Бюрото по труда в Русе обяви над 300 свободни работни места
19:55 / 28.10.2025
Жена с опасност за живота след удар на пешеходна пътека в Русе
19:50 / 28.10.2025
Над 60 културни събития в Русе за ноември, сред тях и фестивали
19:16 / 28.10.2025
Денонощни патрули ще пазят язовир Николово от бракониери
17:13 / 28.10.2025
Русенци ще отбележат Архангелова Задушница с панихида
17:00 / 27.10.2025
Община Русе реши: Частичното бедствено положение в Николово и Мар...
16:58 / 27.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.