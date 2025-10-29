Над 10 хиляди пенсионери в област Русе продължават да работят след пенсионирането си. Това показват данните на Националния осигурителен институт за броя на служебно преизчислените пенсии в областта през тази година.Точният брой на работещите пенсионери е 10 375 души. При общо 89,3 хиляди заети в областта това означава, че всеки девети работещ в Русенско е пенсионер.Служебното преизчисляване на пенсиите се извършва всяка година от първи април. НОИ отчита новопридобития осигурителен стаж и осигурителен доход на работещите пенсионери в периода след отпускане на пенсията, предаде Dunavmost.Процедурата се извършва автоматично, без да е необходимо пенсионерите да подават заявление. При преизчисляването се взема предвид допълнително придобитият стаж до края на предходната календарна година.Национална тенденция към ръстНа национално ниво броят на работещите пенсионери отбелязва устойчив ръст. От първи април 2025 година НОИ служебно преизчисли общо 363 701 пенсии в цялата страна. Това е с близо 13 хиляди повече спрямо предходната 2024 година, когато преизчислените пенсии са били 350 718.През 2020 година, когато беше въведено служебното преизчисляване, работещите пенсионери в България са били 237 686 души. За пет години техният брой се е увеличил с 125 хиляди, което показва, че близо 18 процента от всички пенсионери в страната продължават да работят.Икономически причини за работа след пенсияЕксперти отбелязват, че за значителна част от българските пенсионери продължаването на трудовата дейност не е въпрос на избор, а необходимост, продиктувана от ниските пенсии. Въпреки че средната пенсия в Русенска област е 883 лева, много пенсионери продължават да работят, за да подобрят жизнения си стандарт.България е една от малкото държави в Европейския съюз, в които пенсиите не се облагат с данъци и пенсионерите не заплащат осигурителни вноски за своя сметка. Това прави привлекателно съчетаването на пенсия и заплата.