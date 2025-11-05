102 500 къса цигари задържаха митническите служители от ТД "Митница Русе" при две проверки.На 31.10.2025 г., служители от отдел "Митническо разузнаване и разследване“ при ТД "Митница Русе" селектират за проверка два автомобила, движещи се в района на Ферибот "Никопол". По време на контролните действия служителите откриват общо 5125 кутии цигари, укрити във фабричните кухини на двете превозни средства.Тютюневите изделия са били с чужд бандерол и съгласно Наказателния кодекс държането им е престъпление.Митническите служители са уведомили незабавно разследващите органи за случая. По описа на ТД "Митница Русе" са образувани досъдебни производства срещу водачите на двата автомобила.