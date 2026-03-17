Над 100 души присъстваха на ифтар в Русе, даден от районния мюфтия Юджел Хайредин
©
"Нека ценностите на солидарността, милосърдието и търпението, които носи свещеният месец Рамадан, продължат да ни вдъхновяват да изграждаме по-сплотено и справедливо общество. В нашата страна различни етноси и религии съжителстват от векове, а толерантността е част от културната тъкан на нацията ни“, заяви Пенков. "Там, където има уважение, има стабилност. Там, където има разбиране, има напредък. Затова ролята на етническата и религиозна толерантност днес е фундаментална – тя е мостът между различията и щитът срещу омразата. Убеден съм, че ще запазим присъщите за нас великодушие и човеколюбие днес и няма да се поддадем на каквито да са опити за разделение“, допълни областният управител.
Той изрази увереност, че истинската сила не е в това да имаме повече, а в това да споделяме. "В този свещен момент си припомняме, че силата на една държава не се измерва само с постиженията ѝ, а с духовната устойчивост, солидарността и взаимното уважение между хората. Инициативи като днешната ни напомнят, че бъдещето се гради не само чрез решения и политики, но и чрез ценности, които ни свързват като общество“, категоричен бе Пенков.
"В днешно време имаме повече нужда да сме заедно и да се уважаваме, да си помагаме съвместно. Това не е ново за нас. Ако се върнем назад в историята ще видим как нашите деди рамо до рамо, един с друг заедно как са споделяли хляба си без оглед на религия, етнос и убеждение“, сподели от своя страна районният мюфтия Юджел Хайредин. Той посочи още, че трудностите в нашето съвремие не са никак малко, но подчерта, че независимо, че не можем да сме стопер на динамично променящия се свят, то можем да обясним на хората, че всички сме отговорни за бъдещето на човечеството. "Необходимо е да положим максимални усилия да бъдем активни в извършването на добрини, да зарадваме някого, да се усмихнем в лице най-малко някого, да
подкрепим някого материално, ако има нужда. Нека максимално бъдем щедри, да бъдем с отворени сърца, защото Всевишният изпраща Благодатта в тези дни и ние трябва да се възползваме от тази благодат, за да сме щастливи в този свят и отвъдния“, посочи районният мюфтия.
На вечерята присъстваха още кметът на община Русе Пенчо Милков, заместник-главният мюфтия д-р Ахмед Хасанов, както и кметовете на Ветово, Сливо поле и Две могили съответно д-р Мехмед Мехмед, Валентин Атанасов и Мариета Петрова, десетки представители на държавната и местната власт, сред които и директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите Дауд Ибрям, а също и представители на различните вероизповедания. Сред тях
"Рамазан е време, което приканва към вътрешно смирение, към доброта и към по-дълбоко осъзнаване на връзката между хората. Това са дни, в които човек се обръща към духовните ценности, към милосърдието и към грижата за ближния – ценности, които изграждат силата на всяка общност. В нашия град винаги сме ценили традициите, които събират хората и създават пространство за уважение, съпричастност и взаимно доверие. Районното мюфтийство има важна роля в съхраняването на духовния живот и в насърчаването на разбирателството между различните общности, които заедно изграждат облика на Русе“, посочи кметът Пенчо Милков. "Ифтарът е красив символ на споделеността – момент, в който хората се събират около общата трапеза, за да изразят благодарност, внимание и уважение един към друг. Тази традиция носи силното послание, че истинската сила на обществото се ражда там, където има доброта, щедрост и отворени сърца“, сподели още кметът Милков.
"Почти един месец сме из цялата страна и посещаваме тези традиционни вечери. Мюсюлманското вероизповедание отдава значение на разбирателството, на диалога между хората и това е водещо в нашите отношения и затова на тези ифтари се събираме всички, без значение дали сме мюсюлмани или християни. Най-важното е да сме добри хора“, каза заместник-главният мюфтия д-р Ахмед Хасанов. "Всички съжителстваме заедно и България е модел за Балканите и Европа. Това трябва да продължи и в бъдеще. Всички сме синове на Адам, имаме потребност да се виждаме и чуваме. Извън Рамазан пак трябва да сме заедно“, допълни д-р Хасанов. По
време на Рамазана мюсюлманите спазват строг пост от зазоряване до залез слънце. Това са дни на опрощение, покаяние и милосърдие.
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.