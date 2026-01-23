Над 100 души са с травми след поледиците в Русе и региона
По негови думи 28 от тях са били свързани с необходимост от оказване на спешна медицинска помощ на паднали хора. Останалите 85 са касаели други инциденти, най-вече оплаквания от заледени улици и тротоари.
Същевременно заради поледицата в Русе около 100 души с травми и счупвания са преминали през кабинетите на спешните отделения на Университетските болници "Канев" и "Медика".
Драганов обясни, че навсякъде в региона приоритетно се е обработвало против лед пред детски градини, училища, поликлиники и болници. Собствениците на сгради също имат задължение да почистват прилежащите площи от сняг и лед пред жилищните си сгради и търговските обекти, както и от ледени висулки.
Драганов коментира още, че навсякъде в региона има нормално електроподаване и водоснабдяване и няма проблеми с телекомуникациите, въпреки ледения дъжд, който падна в областта в ранните сутрешни часове. Той поясни, че републиканската пътна мрежа в региона се е обработвала от 21 специализирани машини против обледяване, като никъде по нея не е имало проблеми.
Припомняме, че днес община Русе обяви неучебен ден поради лошите метеорологични условия в града. Кметът на града Пенчо Милков съобщи в социалните мрежи, че почистването на пътищата срещу заледявания продължава.
Ситуацията навсякъде в региона се следи постоянно от областния управител Драгомир Драганов и заместника му Георги Георгиев. Те призовават да се шофира внимателно и да се спазват указанията на властите, като апелират водачите на автомобили да не предприемат рискови маневри.
