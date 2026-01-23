Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Близо 113 сигнала са подадени на спешния телефон 112 в Русенско вчера заради поледицата, съобщи областният управител Драгомир Драганов. Той обясни, че това са сигнали от граждани от всички осем общини от региона.

По негови думи 28 от тях са били свързани с необходимост от оказване на спешна медицинска помощ на паднали хора. Останалите 85 са касаели други инциденти, най-вече оплаквания от заледени улици и тротоари.

Същевременно заради поледицата в Русе около 100 души с травми и счупвания са преминали през кабинетите на спешните отделения на Университетските болници "Канев" и "Медика". 

Драганов обясни, че навсякъде в региона приоритетно се е обработвало против лед пред детски градини, училища, поликлиники и болници. Собствениците на сгради също имат задължение да почистват прилежащите площи от сняг и лед пред жилищните си сгради и търговските обекти, както и от ледени висулки.

Драганов коментира още, че навсякъде в региона има нормално електроподаване и водоснабдяване и няма проблеми с телекомуникациите, въпреки ледения дъжд, който падна в областта в ранните сутрешни часове. Той поясни, че републиканската пътна мрежа в региона се е обработвала от 21 специализирани машини против обледяване, като никъде по нея не е имало проблеми.

Припомняме, че днес община Русе обяви неучебен ден поради лошите метеорологични условия в града. Кметът на града Пенчо Милков съобщи в социалните мрежи, че почистването на пътищата срещу заледявания продължава

Ситуацията навсякъде в региона се следи постоянно от областния управител Драгомир Драганов и заместника му Георги Георгиев. Те призовават да се шофира внимателно и да се спазват указанията на властите, като апелират водачите на автомобили да не предприемат рискови маневри.