Над 100 ученици от Русе участваха в инициатива срещу агресията в училище
В кампанията се включиха 100 ученици от ОУ "Никола Обретенов", които участваха в творческа дейност с елементи на арт занимания. Чрез рисуване на коледни фигурки учениците имаха възможност да изразят емоциите си и да бъдат насърчени към позитивни модели на общуване и взаимодействие.
Инициативата съчета образователен и възпитателен подход, като постави акцент върху развитието на социални умения, толерантност и взаимно уважение в училищната среда. Подготвените от децата творби ще бъдат подарени на близки хора като символ на споделеност и внимание.
Кампанията е част от последователните усилия на Община Русе и МКБППМН за подкрепа на училищните общности и за прилагане на превантивни мерки срещу негативни прояви сред децата и учениците.
