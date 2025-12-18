Местната комисия за борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Русе реализира инициатива, насочена към превенция на агресивното поведение сред подрастващите.В кампанията се включиха 100 ученици от ОУ "Никола Обретенов", които участваха в творческа дейност с елементи на арт занимания. Чрез рисуване на коледни фигурки учениците имаха възможност да изразят емоциите си и да бъдат насърчени към позитивни модели на общуване и взаимодействие.Инициативата съчета образователен и възпитателен подход, като постави акцент върху развитието на социални умения, толерантност и взаимно уважение в училищната среда. Подготвените от децата творби ще бъдат подарени на близки хора като символ на споделеност и внимание.Кампанията е част от последователните усилия на Община Русе и МКБППМН за подкрепа на училищните общности и за прилагане на превантивни мерки срещу негативни прояви сред децата и учениците.