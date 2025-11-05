Над 1000 камиона изчакват, за да преминат през Дунав мост при Русе
Той каза, че поради интензивния тежкотоварен трафик се е наложило временно отваряне на шесто гише, на което водачите на камиони могат да заплатят таксата за преминаване през съоръжението. Целта е била избягване на всякакво забавяне при преминаването през моста. По думите на Драганов в момента само в региона има около 400 камиона, които изчакват на различни места своя ред за преминаване на българо-румънската граница. Въпреки това няма затруднения в придвижването на останалите моторни превозни средства и трафикът се осъществява нормално.
За целта 10 екипа на Областната дирекция на МВР и на Регионална дирекция "Гранична полиция“ продължават да са на терен и регулират движението, така че да не се стигне до блокиране на ключови пътища в региона. По последни данни за последните три часа през моста в посока от България към Румъния са преминали близо 350 тира, а броят на колите от снощи до днес е около 1000.
Драганов обясни още, че е осигурена максимална пропускливост през мостовото съоръжение, като при необходимост ще бъдат въведени и допълнителни мерки, но на този етап такива не се изискват. Снощи камионите на българо-турската граница са били около 1500, като поне 60% от тях се очаква да преминат през Дунав мост при Русе – Гюргево. Прогнозата на Драганов е за около 3000 – 3200 камиона да преминават на денонощие през следващите дни в двете посоки през Дунав мост.
