Над 1100 литра етилов алкохол откриха митническите служители в Русе при проверка

© 1169 литра етилов алкохол откриха и задържаха митническите служители от сектор "Акцизен и оперативен контрол“ в ТД Митница Русе при проверка в частни имоти.



На 08.08.2025 г. митническите служители са извършили проверка на два адреса в с. Градище, обл. Плевен, стопанисвани от едно и също лице. В хода на инспекцията са установени общо 1169 литра течности с вид и мирис на етилов алкохол. Количествата са иззети, а по описа на ТД Митница Русе е образувано досъдебно производство.



Същия ден, при акция на МВР в землището на гр. Борово, обл. Русе, митническите служители са съдействали за откриването и залавянето на десетки килограми с тревиста маса с вид и мирис на тютюн, както и на чували с насипни, нефабрично свити цигари, отпадъци и заготовки за тютюневи изделия.



По първоначални данни са открити 1000 кг. тютюн, както и 20 чувала с насипни, нефабрично свити цигари, отпадъци и заготовки за цигари.