Успешно завърши автопохода, посветен на 140-ата годишнина от победата в Сръбско-българската война. Събитието, което премина под патронажа на областния управител на Русе Драгомир Драганов, бе организирано от Регионалния съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва /РСОСЗР/ в крайдунавския град с председател о.р. полковник Веселин Додев. Инициативата продължи три дни и включи поклонение на девет паметни места. В нея участваха близо 100 души от цялата страна, като русенските офицери преминаха над 1200 км.Началото бе дадено в 06.30 часа сутринта на 14 октомври пред Мемориала на загиналите във войните за национално обединение русенци, където от РСОСЗР гордо развяха българския флаг, който им бе връчен официално от Драганов и поведоха автоколоната. "Това бе война, в която младата ни държава показа, че свободата, веднъж извоювана, може да бъде защитена само с храброст, единство и непоколебима вяра в отечеството. Без достатъчно оръжие, без опит, но с непреклонен дух, българските войници превърнаха своята решимост в победа“, коментира областният управител Драганов и посочи, че любовта към родината е най-могъщото оръжие, което притежаваме.Любопитен факт е, че всяко от местата в автопохода, бе така избрано, че да е свързано с русенци, участвали в сраженията. Сред местата, избрани за отдаване на почит бяха Видин, Белоградчик, Сливница и Гургулят.В първия ден на похода беше проведена официална церемония пред паметника-костница на бойците от Трети пехотен Бдински полк и доброволците-защитници на обкръжената от сръбски военни части Видинска крепост на площад "Съединение“ в града. В рамките на деня участниците се поклониха още пред паметника на геройски загиналия при защитата на Видин подпоручик от пионерната дружина Ангел Тодоров, чиито надгробен паметник, изграден от русенските пионери се извисява в двора на митрополитската църква, както и на мемориала "Победен щурм“, посветен на подвига на загиналите в Балканските и Първа световна войни и Паметника на опълченците от Видинския край в близост до тамошното пристанище.Вторият ден от програмата започна с визита в град Белоградчик, където също се състоя церемония пред паметната плоча на защитниците на града, предвождани от русенеца поручик Панайот Дворянов. За славните подвизи от ноемврийските дни на шепата защитници на града, изправили се и отбили атаките на многократно превъзхождащия ги противник говори майор о.з. Евгени Алексиев, който е председател на клуб "Родолюбие“ към РСОСЗР- Русе. На място той припомни прощалните думи на поручик Дворянов при изпращането на Русенската народна чета №4 от Русчук "Ние не знаем дали ще се завърнем, но знаем накъде и защо отиваме!“. Пред паметната плоча за пръв път беше показано и развято приблизително копие на знамето, подарено на Дворяновата чета, под което са се сражавали защитниците на Белоградчик. Репликата бе изработена от Народно читалище "Стефан Караджа 2018“ за клон "Ангел Кънчев“ – Русе на Национално дружество "Традиция“ специално за възстановката "Русенските герои на Съединението“, изпълнена на 6 септември на площад "Батенберг“. След това бяха поднесени цветя пред Пантеона "Майка България“ край село Гургулят.Третият ден беше посветен на другия град, помнещ блясъка на щиковете на дунавци и ехото на непоколебимото "Ура!“, повтаряно и усилвано от Мека црев, Три уши и Чеган. Денят започна пред Мемориалният комплекс "Героите на Сливница“, намиращ се на централния площад в града. Построен през 1935 година в знак на признателност към Българските войници и офицери, загинали в боевете по време на Сръбско-Българската война. След поклонението пред подвига на героите, колоната се отправи към друг знаков символ – Паметникът на капитаните. Издигнат в годината, в която е отбелязана 100-та годишнина от победата при Сливница, той възхвалява младостта, решителността и професионализма на шепата млади офицери, извоювали победата в първата, но може би най-запомняща се в новата ни история война."Русенци пристъпваме с гордост към този монумент, защото четири от петте имена са или на русенци, или на хора, чиято военна кариера е свързана с нашия град“, заяви майор о.з. Алексиев. "След месец предстои вторият лъч на автопохода, по време на който Общинската организация в град Борово ще се поклони пред паметния знак на мястото, където водейки в решителна атака своите бойци получава смъртоносна рана командирът на 3-ти пеши Бдински полк, русенецът капитан Марин Янакиев Маринов, който историята ще нарече "рицарят на Сръбско-българската война“, допълни още майор о.з. Алексиев.