С около 3% по-висока избирателна активност отчитат от РИК в Русенско спрямо предходните парламентарни избори от 27 октомври 2024 година. Към 11.00 часа избирателната активност в региона е 13.3%, а в края на 2024 г. бе 10.35%. Това съобщиха от Областна администрация в Русе за Ruse24.bg.

Към момента в русенско са гласували 25 954 души от общо 195 129, което е с 5000 души повече спрямо 2024 г. Традиционно най-висока е избирателната активност в Ценово. Там тя е 20.46%, като гласувалите са 840 от 4105 имащи прави на глас. Най-ниска е избирателната активност в Сливо поле – 12.52%, като от общо 9919 души 1242 са упражнили правово си на вот. В Борово са гласували 14.86% или 689 души от 4636. В Бяла до урните са отишли 1706 души от 10 890 имащи право на глас, което е 15.67%. Във Ветово избирателната активност е 12.85%, което означава, че са гласували 1547 избиратели от 12 036 души. В Две могили са гласували 15.68% или 1147 души от 7315 гласоподаватели, а в Иваново вота си са дали 1188 души от 7076. Това се равнява на 16.79% избирателна активност. За момента около 12.6% е избирателната активност в най-голямата община – Русе. Там са гласували 17 595 от 139 152, имащи право на глас.

За сега само в една секция в село Сандрово има проблем с машината и след решение от Районната избирателна комисия се е преминало на вот с хартиени бюлетини. В останалите 5 секции, където имаше проблеми с машините, те вече са решени и продължава да се гласува и чрез електронни устройства, спрямо желанието на съответния избирател.

От РИК съобщиха още за постъпили сигнали, свързани с липса на печат върху бюлетини от машините. Вече са предприети необходимите действия и няма проблеми. От РИК посочиха още, че до момента са постъпили единствено сигнали за агитационни материали в близост до секционни избирателни комисии, без сериозни нарушения на изборния процес.