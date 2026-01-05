17 211 леки и товарни автомобили са излезли от България в посока Румъния през Дунав мост при Русе - Гюргево от началото на новата година, съобщи областният управител Драгомир Драганов. Той уточни, че движението се е осъществявало безпроблемно по празниците, тъй като то е било двупосочно. Нямаше опашки и задръствания, коментира още областният управител. Това стана възможно след като работата на обекта временно бе преустановена, за да може по съоръжението без ограничения да преминават всички видове превозни средства по коледните и новогодишните празници.Областна администрация Русе припомня, че от 08.00 часа на 8 януари се възобновява основният ремонт на Дунав мост при Русе, като строително-монтажните работи ще продължат в следващите 320 метра от моста, в лентата за България. Така, ремонтът навлиза в петия от общо шест етапа. Рехабилитацията на съоръжението ще продължи без спиране на трафика, като работният процес ще бъде организиран и извършван така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи. На обекта ще се работи ежедневно през светлата част от денонощието, в зависимост от метеорологичните условия. По думите на Драганов отново ще се прилага т.нар. адаптивен подход на управление, което значи, че с предимство ще се пропускат автомобилите, където има по-големи опашки. Очакванията са да няма проблеми, тъй като и мястото за изчакване, буферът на моста вече е значително по-голям.Едва 12% от преминалите превозни средства на "изход“ от страната ни се пада на камионите. От 1 януари насам техният брой е 2099. Всички останали 15 112 МПС-та са леки и лекотоварни автомобили. За сравнение само за последните две денонощия на предходната 2025 година в посока Румъния са преминали 4631 автомобила, от които 989 камиона.Актуална информация за ремонтните дейности може да бъде намерена в специалната секция "Информация за ремонта на Дунав мост" на интернет страницата на Агенция "Пътна инфраструктура".