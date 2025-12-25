23 снегопочистващи машини продължават да почистват от снеговалежа и да обработват пътните настилки в Русенско, за да се осигури безопасно пътуване на шофьорите по републиканските пътища, които в областта са малко над 500 километра. Това съобщи заместник областният управител Георги Георгиев, който следи ситуацията на терен и е в постоянен контакт с всички институции, имащи отношение при усложнена зимна обстановка.Той уточни, че по всички трасета на републиканските пътища се извършва обработка срещу хлъзгавост и заледяване. Към момента няма снегонавявания и всички пътища в региона са проходими при зимни условия, уточняват от държавните институции. Цялата налична специализирана техника е в готовност и при влошаване на метеорологичната обстановка може да се реагира максимално бързо и адекватно, категоричен бе Георгиев.По негови думи през цялата нощ необходимият брой снегопочистващи машини е бил изкаран и съответно републиканските пътища са своевременно обработвани. Георгиев апелира към шофьорите, на които им предстои пътуване, да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със съобразена скорост и да не предприемат рискови маневри. Няма проблеми и при преминаването на Дунав мост при Русе – Гюргево.На този етап няма данни за сериозни проблеми с електроподаването. Единствено в село Брестовица, община Борово, има данни за прекъсване на електрозахранването от 04.30 часа тази сутрин. Предприемат се мерки за максимално бързо решаване на ситуацията. Няма данни за населени места без вода и телекомуникации. Ситуацията е променлива, но се следи постоянно.Припомняме, че през днешния ден е обявен жълт код за обилен снеговалеж и силен вятър на територията на региона. Снежната покривка в града е около 1 см., като на по-хълмистите места в региона достига около 3 – 4 см. Поривите на вятъра на моменти надвишават 72 км/ч.