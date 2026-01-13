Церемонията "Спортист на годината" ще се проведе в сряда,14 януари, от 18 часа в Доходното здание. Най-успешните десет състезатели за 2025 г. са определени с анкета на вестник "Утро", в която участват спортни журналисти. Община Русе организира и провежда тържеството по раздаването на наградите и връчва отличието за най-добре представил се през годината отбор.Номинирани са 21 състезатели, като десет от тях ще получат статуетка, грамота и парична награда от Община Русе, а един ще бъде отличен за "Приложник № 1". Четирима треньори се борят за приза "Треньор № 1".За влизане в топ 10 на русенския спорт са определени 18 представители от клубове - Ангел Русев - клуб "Русе", Биляна Дудова -клуб "Юнак", Валентин Андонов - клуб "Локомотив", Дамян Илиев - клуб "Локомотив -Тончо Тодоров", Дениз Данев - клуб "Русе", Джан Зарков -клуб "Русе", Елица Стелиянова- спортен клуб "Русе", Елена Михайлова - клуб "Имидж", Иван Банчев - клуб "Джамбо", Калоян Петров - клуб "Имидж", Камен Хаджиев - клуб "Дунав", Катерина Кисева - клуб "Динамо", Никълъс Николов - клуб "Локомотив", Никол Филипова - клуб "Имидж", Радослав Апостолов - клуб "Дунав", Радослав Росенов - боксов клуб "Русе", Севда Асенова - боксов клуб "Русе", Юлияна Янева - клуб "Юнак". В надпреварата се включват и трима представители на приложния спорт - Елеонора Павлова, Велизар Владев и Магдалена Цолева от спортен модел-клуб "Приста", както и четирима треньори - Георги Чиликов - ФК "Дунав", Радослав Атанасов - клуб "Русе", Станислав Стоянов - клуб "Имидж", и Съби Събев - боксов клуб "Русе".Три вида бронзови статуетки, изработени от скулпторката Нина Лишовска, ще бъдат раздадени на церемонията. "Звезда“ ще получат най-изявените десет състезатели. Спортистът приложник ще вземе статуетката "Феникс“, а "Победа“ е отредена за треньор №1 и отбора на годината.На сцената в Доходното здание ще излязат официални гости, представители на държавната и местната власт в Русе и други градове, както и много спортисти със световни постижения. Специално за церемонията в Русе пристигат Габриел Вълков - председател на Комисията по въпросите на младежта и спорта в 51-вото Народно събрание, Стоян Копривленски – световен шампион в K-1 World MAX и многократен шампион и носител на купи от различни международни турнири, и Теодор Карастоянов – състезател с 12 титли по кикбокс при аматьорите в България, треньор и основоположник на българската ММА федерация, представител на Bulgarian Fight Agency.В музикалната програма кулминацията е отредена за изпълненията на Гласа на България – Петя Панева. Участват още Стефания Горначка, Детско-юношеският ансамбъл "Зорница“, Клубът по спортни танци "Фламинго“, мажоретният състав "Екстрийм“, танцовият клуб "Фрийдъм“, Фолклорно студио "Зора“ и др.Изминалата 2025 година беше много успешна за русенския спорт, затова Община Русе награди с парични премии над 40 състезатели - финалисти на световни, европейски и балкански първенства.