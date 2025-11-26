Над 220 експерти по енергийни и дигитални системи от цял свят се събраха в Русе
В приветствието си към присъстващите ректорът на университета доц. д-р Десислава Атанасова пожела на всички участници плодотворна работа и значими постижения, които да допринесат за още по-здраво утвърждаване на авторитета на университет в международната научна общност.
Гост на откриването на събитието беше заместник-кметът Димитър Недев. Той заяви, че за местната администрация е голяма гордост, че Русенският университет отново е домакин на толкова мащабно и престижно научно събитие. "Форумът е красноречиво доказателство за международния авторитет на конференцията и за значимата роля на Русе като академичен и иновационен център в България и Югоизточна Европа", каза Недев при откриването на конференцията. Той подчерта, че тематичният фокус на върху комуникациите, информационните, електронните и енергийните системи е от стратегическо значение за бъдещето на всяко съвременно общество в контекста на енергийния преход, дигиталната трансформация и устойчивото развитие.
Събитието е организирано от Асоциацията по комуникационни, информационни, електронни и енергийни системи, съвместно с Русенския университет и Българската секция на IEEE. Сред гостите на откриването бяха акад. Христо Белоев – почетен ректор и председател на Общото събрание на Русенския университет, зам.-ректорите проф. д-р Теодор Илиев и проф. д-р Даниел Братанов, заместник областният управител Георги Георгиев, както и заместник-председателят на българската секция на IEEE проф. д-р Валентина Маркова. Официален спонсор на конференцията е Сънотек Груп, която представи иновативни решения за разпределение на енергията от фотоволтаични централи.
Всички доклади ще бъдат публикувани в IEEE Xplore Digital Library и индексирани в SCOPUS и Web of Science, а избрани материали ще намерят място в научното списание MDPI Engineering Proceedings.
Провеждането на форума утвърждава Русе като важен академичен и научен център в региона и създава възможности за международно сътрудничество в областта на съвременните технологии.
