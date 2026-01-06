Над 250 домакинства са в проекто-списъка за настаняване в общински жилища в Русе
©
Техният брой е общо 256, като сред тях има едно 6-членно семейство и четири 5-членни домакинства.
Възражения по списъка могат да бъдат направени до Кмета на Община Русе в 14-дневен срок от обявяването му.
Още от категорията
/
Д-р Иванов от Центъра за психични заболявания в Русе: Алкохолиците се притесняват да постъпят в лечебно заведение
04.01
Русенци сигнализират за "ало измамници" във връзка с еврото, експерти съветват как да се предпазим
02.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.