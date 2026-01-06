Община Русе обяви проекто-списъка на крайнонуждаещи се домакинства, които подлежат на настаняване под наем в общински жилища през 2026 г.Техният брой е общо 256, като сред тях има едно 6-членно семейство и четири 5-членни домакинства.Възражения по списъка могат да бъдат направени до Кмета на Община Русе в 14-дневен срок от обявяването му.