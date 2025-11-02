Пенчо Милков даде началото на първия Отворен турнир по джудо "Кано – Русе 2025“, организиран от едноименния спортен клуб. Събитието, проведено в зала "Дунав“, събра над 300 млади джудисти от 19 клуба от цялата страна. Те се състезават в различни възрастови категории – от най-малките на 4–5 години до 15-годишните юноши и девойки.
В приветствието си кметът подчерта, че турнирът обединява млади спортисти, изпълнени с енергия, воля и стремеж към победа.
"Гледам ви, млади борци, и виждам решителност в очите ви, страст в сърцата ви и готовност да дадете всичко от себе си. Именно такива моменти ни правят горди! Вие сте доказателството, че с упорит труд, вяра в себе си и подкрепата на вашите треньори и семейства, всяка цел е постижима“, каза Милков.
Той благодари на организаторите за положените усилия и пожела на председателя на клуба сенсей Пламен Георгиев този престижен турнир да се превърне в традиция за Русе, съобщиха от общината в крайдунавския град.
Сред официалните гости на откриването бяха Христо Маев – генерален секретар на Българската федерация по джудо, д-р Росица Георгиева – началник на Регионалното управление на образованието, Лачезар Иванов – директор на ОП "Спортни имоти“, директорът на Спортното училище Евгени Недев, както и майстори на спорта, многократни шампиони на България, заслужили треньори и бивши състезатели по джудо. Музикален поздрав към публиката поднесе 6-годишният гайдар Александър Калоян Колев, а Дария Стефанова изпълни националния химн на България.
"Организацията на подобен турнир е истинско предизвикателство – необходими са много време, труд и ресурси. Затова искам да изразя огромната си благодарност към Община Русе, Българската федерация по джудо и местния бизнес за оказаната подкрепа. Всички заедно доказахме, че когато има желание и единство, нещата се случват“, сподели сенсей Георгиев при откриването.
Надпреварата се провежда в 65 категории. За отличените състезатели са подготвени 65 златни, 65 сребърни и 120 бронзови медала. Тази година турнирът ще се състои в рамките на един ден, а амбицията на организаторите е през следващото издание той да придобие международен статут и да бъде в двудневен формат, обхващащ всички възрастови групи.
Над 300 млади джудисти от цялата страна събра Отвореният турнир "Кано – Русе 2025"
© Община Русе
Още от категорията
/
Русе се включва в кампанията "Бъди смел, бъди добър!" на Държавната агенция за закрила на детето
27.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
В русенско село възраждат 100-годишна традиция
09:03 / 01.11.2025
Слънчева събота в Русе
09:07 / 01.11.2025
Област Русе е подготвена за метеорологичните условия през предсто...
17:11 / 31.10.2025
Пенчо Милков награди млади каратисти за успехите им на международ...
15:31 / 31.10.2025
РИОСВ - Русе запечата 45 нови устройства в завода за автомобилни ...
13:33 / 31.10.2025
Община Русе с обновено издание на своя инвестиционен профил
10:03 / 31.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.