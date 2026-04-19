Над 11% по-висока активност на настоящите парламентарни избори спрямо вота от 27 октомври 2024 г., съобщи председателят на Районната избирателна комисия (РИК) в Русе Милена Хинкова. По последни данни към 16.00 часа са гласували 34.46% от имащите право на глас в региона или 67 250 души. За сравнение с последните парламентарни избори до урните са отишли с над 21 500 души. На 27 октомври 2024 г. по същото време са гласували 23.02% от имащите право на глас в региона или 45 744 души.

Най-висока остава избирателната активност в Ценово – 43.14%. Там гласувалите са 1771 от общо 4105 с право на глас. Най-ниска е избирателната активност в Сливо поле – 28.30%, като от общо 9919 души 2807 са упражнили правово си на вот. В Борово са гласували 32.16% или 1491 души от 4636. В Бяла до урните са отишли 3861 души от 10 890 имащи право на глас, което е 35.45%. Във Ветово избирателната активност е 29.59%, което означава, че са гласували 3561 избиратели от 12 036 души. В Две могили са гласували 33.18% или 2427 души от 7315 гласоподаватели, а в Иваново вота си са дали 2691 души от 7076. Това се равнява на 38.03% избирателна активност.

За момента около 35% е избирателната активност в най-голямата община – Русе. Там са гласували 46 641 от 139 152, имащи право на глас. Има запитвания от секционни избирателни комисии, свързани с транспорта до зала "Арена Русе". По тази тема задължително трябва да се ползва транспорт, осигурен от кмета на общината, като не е позволено с лично транспортно средства да се стигне до залата. По отношение на машините за гласуване само в една секция – в секцията в Сандрово се е преминало към гласуване изцяло с хартиени бюлетини.

На места има грешки, като подписване на избиратели в списъка на място на друг избирател, както и допуснати неточности при гласуване по настоящ адрес, защото за това задължително се изисква заявление. Има и проблеми при разпечатването на разписки от машините за гласуване. Има и подаден сигнал от заместник областния управител Десислава Бенкова за агитация пред секция в училище ОУ "Ангел Кънчев". Става дума за това, че хора от комисията са говорили за конкретна партия и преференция. Има и едно оплакване за това, че председател на секционна избирателна комисия не е искал да даде копие от протокола на всички членове на комисията в края на изборния ден.