Оправдаха се очакванията за интензивен трафик през Дунав мост при Русе – Гюргево по време на Великденските празници, съобщи областният управител Орлин Пенков. Той заяви, че след възстановяването на двупосочното движение - около 15.00 часа на 9 април до днес сутринта - през съоръжението и то само в едната посока са преминали над 18 000 леки и товари автомобила. Това съобщиха от Областна администрация в Русе, цитирана от Ruse24.bg.

Най-много са били леките коли - повече от 13 600. Камионите излезли от България в посока Румъния са почти 5000, посочи още Пенков. По негови думи движението се е осъществявало безпроблемно по празниците, тъй като е било двупосочно. Нямаше опашки и задръствания, коментира още Орлин Пенков. Това стана възможно след като работата на обекта временно бе преустановена, за да може по съоръжението без ограничения да преминават всички видове превозни средства по време на празниците. Пенков отчете още, че спрямо миналата година ръстът на преминалите превозни средства в едната посока е с над 3000. Така се оказва, че само за последните няколко почивни дни в двете посоки трафикът през Дунав мост е надхвърлил 35 000 автомобила.

Припомняме, че от 08.00 часа днес бе възобновен основният ремонт на Дунав мост при Русе, като строително-монтажните работи ще продължат в последните 320 метра от моста, в лентата за Румъния. Така, ремонтът навлиза в последния шести етап.

Рехабилитацията на съоръжението ще продължи без спиране на трафика, като работният процес ще бъде организиран и извършван така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи. На обекта ще се работи ежедневно през светлата част от денонощието, в зависимост от метеорологичните условия. По думите на Пенков отново ще се прилага т.нар. адаптивен подход на управление, което значи, че с предимство ще се пропускат автомобилите, където има по-големи опашки. Цялостно ремонтът на съоръжението се предвижда да приключи началото на месец юли тази година.