Над 3600 жители на Русе и региона отбелязват своя имен ден днес, 25 декември, когато християнският свят чества Рождество Христово. Това показва справка в отдел "Гражданско състояние" на Община Русе, предаде Dunavmost.Най-многобройни сред празнуващите са мъжете, носещи името на самия празник. Общо 1086 русенци се казват Христо. След тях по популярност се нареждат носещите името Радослав, които са 568 души.Според данните на администрацията, имен ден днес празнуват още 119 мъже с името Радостин, 115 се казват Християн, 49 носят името Радко, 43 са кръстени Христофор, също толкова са и мъжете с име Ради. Името Хари носят 16 жители на града.При дамите най-разпространеното име сред празнуващите е Радка – 450 жени. Следва името Христина, което носят 336 русенки. Имен ден имат и 253 дами с името Райна, както и 181 жени, кръстени Радостина.Списъкът на празнуващите дами се допълва от 126 жени с името Рада, 53 се казват Радослава, 28 носят името Християна, а 18 – Христиана. Името Радост носят 16 жени.Рождество Христово е един от най-големите християнски празници, който се чества както от православни, така и от католици и протестанти.