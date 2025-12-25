Над 3600 русенци празнуват имен ден на Рождество Христово
© Dunavmost/Асен Игнатов
Най-многобройни сред празнуващите са мъжете, носещи името на самия празник. Общо 1086 русенци се казват Христо. След тях по популярност се нареждат носещите името Радослав, които са 568 души.
Според данните на администрацията, имен ден днес празнуват още 119 мъже с името Радостин, 115 се казват Християн, 49 носят името Радко, 43 са кръстени Христофор, също толкова са и мъжете с име Ради. Името Хари носят 16 жители на града.
При дамите най-разпространеното име сред празнуващите е Радка – 450 жени. Следва името Христина, което носят 336 русенки. Имен ден имат и 253 дами с името Райна, както и 181 жени, кръстени Радостина.
Списъкът на празнуващите дами се допълва от 126 жени с името Рада, 53 се казват Радослава, 28 носят името Християна, а 18 – Христиана. Името Радост носят 16 жени.
Рождество Христово е един от най-големите християнски празници, който се чества както от православни, така и от католици и протестанти.
Още от категорията
/
Новородени в коледни чорапи: Родилното в русенска болница със специална изненада за младите родители
12:39
Безплатно паркиране за празниците в Русе, плащане в брой само в лева до края на януари 2026 г.
22.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Драгомир Драганов: Готови сме за по-интензивен трафик по празници...
10:01 / 24.12.2025
Георги Игнатов: Язовир "Николово" се управлява под постоянен експ...
19:34 / 23.12.2025
Какво свърши общината през 2025?
17:44 / 23.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.