Единайсет просеки с обща дължина от над 4.5 км. са направили през изминалата година от Държавното горско стопанство (ДГС) в Бяла. Това стана ясно от среща между областния управител на Русе Драгомир Драганов и директора на ДГС инж. Красимир Тоджаров.Направените просеки са на територията на общините Две могили, Борово, Бяла и Ценово. "Имаме график, който следваме и извършваме обходи в горските територии, като маркираме опасните дървета и впоследствие ги премахваме", обясни инж. Тоджаров. Той каза още, че става дума най-вече за обрасли с тревна и дървесна растителност горски пътища и за дървета, намиращи се в извън сервитутните зони в райони по въздушните електропроводи, преминаващи през горски територии.От своя страна Драганов поясни, че в координация между държавните институции и местните власти се извършват необходимите дейности за осигуряване на нормална работа на електроразпределителната инфраструктура и намаляване на риска от аварии през зимния сезон. Опасността е от възникване на пожари при контакт на дървета и клони с въздушните линии, както и от прекъсване на електропроводите при падане на дървета върху тях. В зимния сезон това представлява особен проблем, тъй като може да доведе до спиране на електроподаването в редица населени места. Последно от ДГС – Бяла са направили просека в района на ключов далекопровод в землището на село Лом Черковна, който отговаря и за захранването и на съседни населени места в област Велико Търново.От срещата между Драганов и инж. Тоджаров стана ясно още, че Държавното горско стопанство в Бяла е приключило 2025 година на печалба. Финансовият резултат на дружеството за изминалата година възлиза на 99 321 лева, което е с близо 4000 лева над заложената цел. Основният приход на ДГС – Бяла продължава да бъде дърводобив.