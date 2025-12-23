Над 4 хил. лева от монети събраха граждани за неонатален респиратор за МБАЛ Добрич
©
Представител на сдружението е прекарал целия ден в банката, за да бъдат обменени събраните стотинки, дарени от гражданите на град Добрич.
Към каузата са се присъединили деца със своите касички, ученици, учители и родители от училищата в Добрич, фирми, клубове по народни танци и много други.
"Тази седмица доказахме, че когато сме сплотени, когато всеки даде по малко – заедно можем да направим много. Вече сме изключително близо до крайната сума, необходима за закупуването на съвременен неонатален респиратор, и призоваваме всеки, който все още не се е включил, да го направи, като предаде своите монети, за да бъдат използвани за тази прекрасна и животоспасяваща кауза", кочентират организаторите.
И допълват: "От сърце благодарим на всеки един от вас, който отдели време, монета и частица доброта – защото зад всяка стотинка стои вяра, надежда и желание да подарим шанс за живот на най-малките".
Още от категорията
/
Отвориха врати изцяло обновените отделения по Акушерство и гинекология и Неонатология в УМБАЛ "Медика"
17.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Полицията в Русе с нови мерки за сигурност във връзка с въвеждане...
21:15 / 22.12.2025
Кметът на Русе на среща с граждани и търговци: Общината ще продъл...
17:48 / 22.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.