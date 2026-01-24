Над 400 души от Русенско са преминали през обучения за превенция на детското насилие, половината са ученици
©
Финалната пресконференция по проекта ще се проведе този вторник /27 януари/ от 10.00 часа в Зала 1 на Областната администрация. В рамките на пресконференцията ще бъдат представени накратко резултатите от инициативата и ще бъде прожектиран за първи път филм, заснет от финансиращата програма за проекта. В него са представени медиаторски сесии с ученици, интервюта с директори на учебни заведения и образователни медиатори. Освен работата с подрастващи в рамките на инициативата през специализирани уъркшопи преминаха и близо 200 специалисти от всички 8 общини в региона. Става дума за полицаи, социални работници, учители, както и представители на местната власт, които имаха възможността освен да присъстват на теоретични лекции, да участват и в решаване на реални казуси, свързани най-вече с ранно разпознаване на белезите на емоционално и физическо насилие и съответно последващата комуникация с потърпевшите деца.
Благодарение на проекта Русе стана и първата област в страната, в която бе разработена стратегия за превенция и борба с насилието над деца. Документът е уникален по рода си и защото е с изцяло практическа насоченост. "Ефективната превенция изисква последователна държавна политика, работещи институции и активна обществена ангажираност. Необходими са ранна идентификация на риска, координация между социалните, образователните и здравните системи, както и нулева толерантност към всяка форма на насилие над деца“, коментира Драганов. Той подчерта и ключовата роля за всички посочени инициативи на председателя на Управителния съвет на Клуб "Отворено общество“ – Русе Даниела Янева.
За съжаление статистиката остава стряскаща. По данни на УНИЦЕФ от 2021 година всяко второ дете (47%) в България е преживяло някаква форма на насилие до 18-годишна възраст, като емоционалното насилие е най-често срещаният вид насилие (45,9%), последвано от физическо насилие (31,2%), сексуално насилие (15,6%) и пренебрегването (10,5%). Насилието най-често се наблюдава сред децата в училище (38,3%), следвано от това в общността (37,6%) и у дома (30,9%). Всяко трето дете (34,8%) посочва, че се чувства в опасност у дома, в училище или в общността.
Проектът се изпълнява в рамките на проект INSPIRE: Подобряване на националната подкрепа за превенция, интервенция, и отговор на насилието над деца, и овластяване на жертвите и е съфинансиран от Европейския съюз и фондация "Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ).
Още от категорията
/
Драгомир Драганов: Сигурността на гражданите е общ приоритет и изисква добро партньорство, доверие и реална подкрепа
21.01
Белчев за изграждането на АМ "Русе - Велико Търново": За две години и над 90 милиона евро вече изплатени, трябваше да се свърши много повече
16.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
200-евровата банкота се оказа доста проблемна
20:58 / 23.01.2026
Без електронни плащания на данъци и такси до 25 януари в Русе
20:38 / 23.01.2026
Какво свърши Община Русе през изминалата седмица?
15:21 / 23.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.