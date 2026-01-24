Само за година над 400 души от Русенско преминаха обучителни семинари, в които бяха представени работещи практики за превенция и борба с детското насилие. Това съобщи областният управител Драгомир Драганов, който посочи, че половината от обучаваните всъщност са били ученици, които чрез ролеви игри са овладели умения за разрешаване на конфликти и справяне с пристъпи на агресия. Той посочи, че всичко това е станало възможно благодарение на проекта "Нова перспектива“, изпълняван от Клуб "Отворено общество“ – Русе в партньорство с Областната администрация в крайдунавския град, Ателие за креативни идеи – Русе и Асоциацията на християнските младежки села в Германия (CJD).Финалната пресконференция по проекта ще се проведе този вторник /27 януари/ от 10.00 часа в Зала 1 на Областната администрация. В рамките на пресконференцията ще бъдат представени накратко резултатите от инициативата и ще бъде прожектиран за първи път филм, заснет от финансиращата програма за проекта. В него са представени медиаторски сесии с ученици, интервюта с директори на учебни заведения и образователни медиатори. Освен работата с подрастващи в рамките на инициативата през специализирани уъркшопи преминаха и близо 200 специалисти от всички 8 общини в региона. Става дума за полицаи, социални работници, учители, както и представители на местната власт, които имаха възможността освен да присъстват на теоретични лекции, да участват и в решаване на реални казуси, свързани най-вече с ранно разпознаване на белезите на емоционално и физическо насилие и съответно последващата комуникация с потърпевшите деца.Благодарение на проекта Русе стана и първата област в страната, в която бе разработена стратегия за превенция и борба с насилието над деца. Документът е уникален по рода си и защото е с изцяло практическа насоченост. "Ефективната превенция изисква последователна държавна политика, работещи институции и активна обществена ангажираност. Необходими са ранна идентификация на риска, координация между социалните, образователните и здравните системи, както и нулева толерантност към всяка форма на насилие над деца“, коментира Драганов. Той подчерта и ключовата роля за всички посочени инициативи на председателя на Управителния съвет на Клуб "Отворено общество“ – Русе Даниела Янева.За съжаление статистиката остава стряскаща. По данни на УНИЦЕФ от 2021 година всяко второ дете (47%) в България е преживяло някаква форма на насилие до 18-годишна възраст, като емоционалното насилие е най-често срещаният вид насилие (45,9%), последвано от физическо насилие (31,2%), сексуално насилие (15,6%) и пренебрегването (10,5%). Насилието най-често се наблюдава сред децата в училище (38,3%), следвано от това в общността (37,6%) и у дома (30,9%). Всяко трето дете (34,8%) посочва, че се чувства в опасност у дома, в училище или в общността.Проектът се изпълнява в рамките на проект INSPIRE: Подобряване на националната подкрепа за превенция, интервенция, и отговор на насилието над деца, и овластяване на жертвите и е съфинансиран от Европейския съюз и фондация "Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ).