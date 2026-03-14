Над 400 ученици в Русе създават първия ученически подкаст за гражданско образование
Над 400 ученици вече са се включили в проекта "Подкастът на децата 2“ - образователен проект на "Дворецът на децата“ – Русе, който превръща гражданското образование в преживяване чрез дебати, творчески работилници и създаване на собствено медийно съдържание.
До момента са проведени 12 ученически дебата, в които децата обсъждат важни обществени теми, учат се да аргументират позицията си и да уважават различните гледни точки. Паралелно с това са организирани 6 творчески работилници, посветени на теми като доброволчество, фалшиви новини, нулев отпадък и конфликти в училище - въпроси, които изграждат децата като мислещи и критични граждани.
Специализирани лекции на тема "Какво е подкаст?“ подготвиха учениците за следващата фаза на проекта. Участниците усвоиха пълния цикъл на създаване на медийно съдържание – от идейно проектиране и сценарий до професионален запис и монтаж.
Творческите резултати от работилниците ще станат част от бъдещия медиен продукт. Рисунките на учениците ще бъдат използвани като визуален декор на всеки епизод от подкаста, а най-интересните моменти от училищните дебати ще бъдат включени като част от съдържанието на самите епизоди.
Така учениците не просто участват в дейности, а създават съдържанието на бъдещия подкаст - със свои идеи, позиции и творчески решения.
"Проектът започна с ясната цел да превърне гражданското образование в личен опит - да даде на децата пространство да мислят, да говорят и да действат отговорно. Когато учениците имат възможност да изразяват мнение и да участват в реални дискусии, те естествено започват да се чувстват част от обществото“, споделя Благовеста Ценова, ментор на учениците.
Със своя модел, "Подкастът на децата 2“ е първият подобен проект в България, който обединява училищни арт дейности, умения за водене на дебат и създаване на медиен продукт.
Инициативата се реализира в три русенски училища: СУ "Васил Левски“, ОУ "Отец Паисий“ и ОУ "Любен Каравелов“.
В следващия етап учениците ще създават видео подкасти под менторството на режисьора и сценарист Деница Дончева – Денката. Децата ще бъдат водещи, гости, оператори и продуценти на собственото си съдържание - превръщайки наученото в образователен медиен продукт.
Проектът е създаден по програма "Учим заедно" на фондация "Заедно в час" и се реализира с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България“.
