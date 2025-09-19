ЗАРЕЖДАНЕ...
|Над 4000 торти бяха продадени на Празника на торта "Гараш" в Русе
В центъра на града оживя истински сладкарски празник, в който участваха 21 производители със собствени щандове. Те предложиха изобилие от сладки изкушения, като бяха продадени над 4 000 торти – цели и на парче, както и безброй бисквитки, еклери, пасти, петифури и бонбони в най-различни разновидности – веган, кето, без глутен, без млечни и без захар.
Празникът създаде и сериозен туристически интерес към региона. По данни от Единната система за туристическа информация в периода 12 - 14 септември са реализирани 2 271 нощувки в Русе и съседните общини, от които 1 462 са на български туристи, а 809 – на чуждестранни посетители.
Специално за празника в Русе пристигнаха автобусни групи от София, Варна, Разград, Велико Търново, Стара Загора, Свищов, Ямбол, Бургас и Сливен, както и туристи от Румъния – семейни и автобусни групи от Гюргево и Букурещ. Пасажери от круизни кораби също опитаха прочутата торта и се потопиха в празничната атмосфера. В края на деня движението по Дунав мост в посока Румъния бе особено натоварено.
В конкурсите за приготвяне на торта "Гараш“ в традиционна и нетрадиционна вариация се включиха над 90 любители сладкари, а повече от 300 туристи се присъединиха към организираните пешеходни обиколки. Кулинарните демонстрации на шеф Иван Александров, шеф Дария Русанова и ресторант "Крейзи фиш“ събраха многобройна публика, като само там бяха раздадени над 1 000 шоколадови бонбона и повече от 2 500 хапки "Гараш“.
Особено внимание бе отделено на най-малките. В детския мастър клас повече от 350 деца приготвяха сладки изкушения, а арт - ателието на Художествената галерия привлече над 50 деца, които рисуваха под мотото "Торта в небето“.
Празникът на торта "Гараш“ 2025 превърна Русе в център на сладкарството, културата и туризма, съчетавайки кулинарни изкушения, изкуство и незабравими преживявания.
Община Русе обещава петото издание на Празника на торта "Гараш“ през 2026 г. да бъде още по-впечатляващо и да привлече повече гости на града.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Виж още:
Пеевски: Днес живота си загуби един достоен български полицай
10:55 / 18.09.2025
