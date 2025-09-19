Новини
Над 4000 торти бяха продадени на Празника на торта "Гараш" в Русе
Автор: Емануела Вилизарова 12:31Коментари (0)57
© youtube
На 13 септември Русе отново доказа, че е кулинарната столица на България. Четвъртото издание на Празника на торта "Гараш“ тази година пожъна огромен успех и привлече повече от 8 000 посетители от цялата страна, както и гости от чужбина. Събитието бе организирано от Община Русе, ОП "Русе Арт", Общинска фондация "Русе - град на свободния дух" и "Общински пазари“.

В центъра на града оживя истински сладкарски празник, в който участваха 21 производители със собствени щандове. Те предложиха изобилие от сладки изкушения, като бяха продадени над 4 000 торти – цели и на парче, както и безброй бисквитки, еклери, пасти, петифури и бонбони в най-различни разновидности – веган, кето, без глутен, без млечни и без захар.

Празникът създаде и сериозен туристически интерес към региона. По данни от Единната система за туристическа информация в периода 12 - 14 септември са реализирани 2 271 нощувки в Русе и съседните общини, от които 1 462 са на български туристи, а 809 – на чуждестранни посетители.

Специално за празника в Русе пристигнаха автобусни групи от София, Варна, Разград, Велико Търново, Стара Загора, Свищов, Ямбол, Бургас и Сливен, както и туристи от Румъния – семейни и автобусни групи от Гюргево и Букурещ. Пасажери от круизни кораби също опитаха прочутата торта и се потопиха в празничната атмосфера. В края на деня движението по Дунав мост в посока Румъния бе особено натоварено.

В конкурсите за приготвяне на торта "Гараш“ в традиционна и нетрадиционна вариация се включиха над 90 любители сладкари, а повече от 300 туристи се присъединиха към организираните пешеходни обиколки. Кулинарните демонстрации на шеф Иван Александров, шеф Дария Русанова и ресторант "Крейзи фиш“ събраха многобройна публика, като само там бяха раздадени над 1 000 шоколадови бонбона и повече от 2 500 хапки "Гараш“.

Особено внимание бе отделено на най-малките. В детския мастър клас повече от 350 деца приготвяха сладки изкушения, а арт - ателието на Художествената галерия привлече над 50 деца, които рисуваха под мотото "Торта в небето“.

Празникът на торта "Гараш“ 2025 превърна Русе в център на сладкарството, културата и туризма, съчетавайки кулинарни изкушения, изкуство и незабравими преживявания.

Община Русе обещава петото издание на Празника на торта "Гараш“ през 2026 г. да бъде още по-впечатляващо и да привлече повече гости на града.






