Над 5 000 жители отбелязват своя имен ден днес, 6 май, по повод един от най-големите християнски и народни празници – Гергьовден, съобщават от отдел "Гражданско състояние" към Община Русе. Според официалната справка на администрацията, традицията в региона се запазва силна, като само мъжете, носещи името на светеца-покровител, наброяват 3 355 души, предаде Dunavmost.

Разбивката на общинската статистика показва голямо разнообразие от производни имена. При представителите на силния пол в Русенско след Георги се нареждат Галин (131 души) и Ганчо (75). В списъците присъстват още Жоро (22), Гошо (10), Жорж (7), Гани (4) и Геро (2).

При дамите най-популярното име сред празнуващите е Галина – общо 1 037 жени носят това име в общината. Името Гергана е изборът за 520 русенки, следвани от Гинка (388), Галя (325) и Ганка (175). Справката на администрацията разкрива и наличието на уникални имена в региона – само една жена в общината е кръстена Гюргелена.

В национален мащаб данните са не по-малко внушителни. Общо в страната имениците днес са 239 062, като традиционно Георги запазва лидерската си позиция за най-разпространено мъжко име в голяма част от областите на България.

Ден на храбростта и празник на Русе

Освен честване на личните поводи, 6 май има специално значение за крайдунавския град. С официално решение от 2002 година, Гергьовден е обявен за Ден на Русе, тъй като Св. Георги Победоносец се приема за духовен покровител и закрилник на града.

"Днес се чества паметта на Св. Великомъченик Георги Победоносец, който е сред най-почитаните у нас светци още от покръстването на българите преди 11 века", посочват православните духовници, подчертавайки както религиозния, така и историческия характер на деня, който е и официален празник на Българската армия.

За да отбележи повода, местната власт е организирала мащабна програма, чиято кулминация е безплатен рок концерт на група "Тангра“, придружен от впечатляващо лазерно шоу.