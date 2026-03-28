Над 500 медици от България и света се събраха в Русе
"В основата му стоят иновациите – от минимално инвазивните хирургични техники до роботизираната хирургия, телемедицината и персонализираната медицина. Всички те променят начина, по който лекуваме, мислим и вземаме решения“, допълни още областният управител и посочи, че лечебни заведения Медика са символ на модерно здравеопазване.
"Благодаря Ви, че превръщате Русе отново в център на най-новите достижения в сферата на медицината. Искам обаче да споделя, че колкото и напреднали да стават технологиите, най-важният елемент остава човекът – лекарят, медицинската сестра, специалистът, който носи отговорност, емпатия и професионализъм. Модерното здравеопазване изисква не само знания и умения, но и непрекъснато развитие, адаптивност и етична устойчивост. Благодарение на лечебни заведения "Медика“ този форум се превърна в платформа за открит диалог, за смели идеи и професионално израстване“, посочи още Пенков. Той допълни, че форумът се е утвърдил като място за нови партньорства и нови хоризонти за развитието на хирургията и медицината, като цяло.
Форумът ще продължи и през утрешния ден, като в научната програма участват близо 130 лектори, сред които повече от 35 чуждестранни специалисти от Европа, Азия, Африка, Северна и Южна Америка – водещи имена с принос в развитието на съвременните хирургични стандарти и мултидисциплинарното лечение. Над 60 са хабилитираните лектори от България, с утвърдена експертиза и на международно ниво.
Акцент в тазгодишното издание са миниинвазивните подходи – лапароскопската и робот-асистираната хирургия, които променят из основи оперативната медицина чрез по-прецизни интервенции, по-малка травма за пациента и по-бързо възстановяване. Във фокуса на дискусиите е и ролята на изкуствения интелект – от диагностика и анализ на образни изследвания до подпомагане на хирургичните решения в реално време.
В крак с тези тенденции УМБАЛ "Медика Русе“ предприема стъпки за въвеждане на робот-асистирана хирургия, като развива международни контакти и обмен на експертиза с утвърдени чуждестранни центрове. Това обяви управителят на Университетската болница д-р Ивелин Йоцов по време на официалното откриване на симпозиума.
Освен оперативните техники друг акцент на програмата са иновативните методи за лечение и управление на болката след оперативни интервенции, както и ролята на сестринските грижи и на физиотерапията през всички етапи на лечебния и възстановителен процес.
Своя опит, проучвания и визия споделят специалисти от областта на общата, детската, съдовата, пластично-възстановителната и лицево-челюстната хирургия, както и ортопеди и травматолози, уролози, неврохирурзи и специалисти по здравни грижи.
"Научното събитие, което ни събра днес, задава високи стандарти, подкрепя професионалната смелост, създава нови партньорства и увереността, че бъдещето на хирургията е тук и зависи от всички нас“, каза в приветствието си съуправителят на Лечебни заведения МЕДИКА д-р Панайот Панайотов.
От своя страна съуправителят Алисе Муртезова, освен към всички гости, специално се обърна към специалистите по здравни грижи, които и тази година участват активно в симпозиума "Пролетни хирургични дни“. Тя подчерта тяхната важна роля в лечебния процес и за хуманната грижа към пациента. На всички млади лекари и студенти тя пожела да вярват в себе си и да не се боят да надскачат мечтите си.
Ретроспекция на симпозиума от неговото създаване до днес направи съорганизаторът на форума акад. Христо Белоев – почетен ректор и председател на Общото събрание на Русенски университет "Ангел Кънчев“.
Той сподели удовлетворението си от все по-големия интерес, който форума представлява за медицинската общност.
Симпозиумът отдаде почит с едноминутно мълчание на проф. д-р Кирил Панайотов, чиято визия постави основите на форума и неговото развитие като международна научна платформа.
Престижното научно събитие бе уважено лично от доайена в българската хирургия акад. Дамян Дамянов, който даде своята висока оценка. Председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов и председателят на Българското хирургично дружество проф. д-р Никола Владов също подчертаха значението на форума и пожелаха успех на участниците.
"Присъствието на толкова много изявени специалисти показва, че Русе се утвърждава като важен център за медицинската наука и професионалния обмен“, каза заместник-кметът Димитър Недев. Той посочи още, че Община Русе ще продължи да подкрепя инициативи, които насърчават развитието на здравеопазването и иновациите. "Надявам се, че през дните, които ще прекарате тук, ще усетите както професионалната стойност на форума, така и душата на нашия град“, обърна се заместник-кметът към присъстващите.
