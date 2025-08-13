ЗАРЕЖДАНЕ...
|Над 5000 нарушения по пътищата в Русенско през юли
Статистиката за месец юли показва, че на територията на областта в този период са регистрирани 151 тежки ПТП, с 48 ранени и един загинал човек. За установените 5287 нарушения от пътните полицаи са били издадени 840 акта и 2216 фиша (включително електронни). Установени са 63 водачи, употребили алкохол. От тях 20 са били с концентрация над 1.2 промила и по тези случаи са заведени досъдебни производства. Спрени от движение са 63 превозни средства, поради техническа неизправност.
В периода на проведената специализирана акция по контрол на скоростта по линия на ROADPOL (Европейска мрежа на службите на пътна полиция) са засечени 887 нарушения. По-голямата част от тях – 876 – са за превишена скорост. 410 от нарушенията са били в населени места. Установени са 6 случая на превишаване на скоростта с над 50 км/ч извън населените места и 100 случая на превишаване с над 50 км/ч в населени места.
По време на брифинга бе представена и сравнителна информация по отношение на жертвите от ПТП през последните няколко години, която показва, че броят на загиналите в област Русе през последните три години намалява трайно. През 2022 г. – 29 загинали; 2023 г. – 21 загинали; 2024 г. – 19 загинали, а към 12 август 2025 г. загиналите са с 55% по-малко спрямо същия период на миналата година. Въпреки тази положителна тенденция, броят на ранените при ПТП се е увеличил с 9%.
Отбелязан бе също и фактът, че трафикът на територията на областта се е увеличил драстично през последните години, като по данни на Агенция "Пътна инфраструктура“ средната интензивност на движението по пътищата в региона е над 25 000 МПС на денонощие.
Предвид очаквания засилен трафик на румънски туристи около 15 август, от пътна полиция обясниха, че са осигурени дежурни екипи, които ще работят в района на ГКПП Дунав мост. От МВР обаче напомнят, че пропускателната способност на съоръжението е ограничена и призовават водачите за търпение, за спазване на правилата за движение и указанията на полицейските служители на място.
