Над 5000 нарушения по пътищата в Русенско през юли
Автор: Георги Кирилов 14:41Коментари (0)13
През месец юли 2025 г. на територията на област Русе са установени 5287 нарушения на Закона за движение по пътищата. Въпреки увеличения брой ранени при тежки инциденти, статистиката за загиналите показва положителна тенденция. Това съобщи на брифинг днес началникът на сектор "Пътна полиция“ при ОДМВР – Русе главен инспектор Николай Ненков. Той заедно с колегата си ст. инспектор Стилиян Димитров, началник група в сектора, представиха пред журналисти информация за пътно-транспортната обстановка в региона, съобщиха от АПИ.

Статистиката за месец юли показва, че на територията на областта в този период са регистрирани 151 тежки ПТП, с 48 ранени и един загинал човек. За установените 5287 нарушения от пътните полицаи са били издадени 840 акта и 2216 фиша (включително електронни). Установени са 63 водачи, употребили алкохол. От тях 20 са били с концентрация над 1.2 промила и по тези случаи са заведени досъдебни производства. Спрени от движение са 63 превозни средства, поради техническа неизправност.

В периода на проведената специализирана акция по контрол на скоростта по линия на ROADPOL (Европейска мрежа на службите на пътна полиция) са засечени 887 нарушения. По-голямата част от тях – 876 – са за превишена скорост. 410 от нарушенията са били в населени места. Установени са 6 случая на превишаване на скоростта с над 50 км/ч извън населените места и 100 случая на превишаване с над 50 км/ч в населени места.

По време на брифинга бе представена и сравнителна информация по отношение на жертвите от ПТП през последните няколко години, която показва, че броят на загиналите в област Русе през последните три години намалява трайно. През 2022 г. – 29 загинали; 2023 г. – 21 загинали; 2024 г. – 19 загинали, а към 12 август 2025 г. загиналите са с 55% по-малко спрямо същия период на миналата година. Въпреки тази положителна тенденция, броят на ранените при ПТП се е увеличил с 9%.

Отбелязан бе също и фактът, че трафикът на територията на областта се е увеличил драстично през последните години, като по данни на Агенция "Пътна инфраструктура“ средната интензивност на движението по пътищата в региона е над 25 000  МПС на денонощие.

Предвид очаквания засилен трафик на румънски туристи около 15 август, от пътна полиция обясниха, че са осигурени дежурни екипи, които ще работят в района на ГКПП Дунав мост. От МВР обаче напомнят, че пропускателната способност на съоръжението е ограничена и призовават водачите за търпение, за спазване на правилата за движение и указанията на полицейските служители на място.






