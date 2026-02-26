Над 5500 спортуващи деца и младежи са прегледани в Русе
Успоредно с това Община Русе продължава активната си работа по превенция на гръбначните изкривявания сред учениците от 1. до 5. клас. През 2025 г. са проведени два мащабни скрининга, които са обхванали общо 5 500 деца от 24 училища. Данните показват положителна тенденция към намаляване на отклоненията в стойката – от 13,45% при първия скрининг до 12,14% при втория. В резултат на установените отклонения 100 деца са включени в специализирани двумесечни курсове по лечебна гимнастика под наблюдението на медицински специалисти.
Общинските програми осигуряват безплатна профилактика, ранно откриване и лечение на здравословни проблеми при подрастващите, като допринасят за подобряване на здравословното им състояние и за насърчаване на активния и здравословен начин на живот сред децата в Русе.
