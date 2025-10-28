Община Русе обяви културната програма за месец ноември. В нея може да проследите всички интересни културни събития до края на месеца.Сред тях е и "София филм фест на път в Русе". Събитето ще се проведе от 07 – 09.11. Ще бъдат излъчени "Клопка", 95 мин. от режисьора Надежда Косева, "Завръщането", 116 мин, режисьор Уберто Пазолини, "Потоп" анимационен филм, 84 мин. сежисьор Гинтс Зилбалодис, адаптиран за незряща публика, "Семената на свещената смокиня", 168 мин. с режисьор Мохамад Расулоф, "Всичко си има край, 89 мин" с режисьор Райко Гърлич и "Мила родино",78 мин. с режисьор Станимир Трифонов.Предстои също и ДЖАЗ ФЕСТ РУСЕ 2025, както и "Есенни джаз вечери"Това обаче са само част от всички над 60 културни събития, подготвени за месеца. Пълната културната програма за месец ноември