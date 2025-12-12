Над 6000 деца у нас очакват коледната магия: Русе се включва в националната кампания за подаряване на книги
През 2024 г. инициативата зарадва 300 русенски деца, а тази година броят почти се удвоява. Голямото празнично събитие "Коледна олелия" ще се проведе в зала "Русе" при Националното училище по изкуствата "Проф. Веселин Стоянов" и ще включва специално подготвен коледен концерт.
Кампанията среща значима подкрепа и от местния бизнес - една от големите русенски компании е осигурила сладки подаръци, които ще бъдат раздадени на всяко дете заедно с мечтаната книга. На местно ниво инициативата се реализира от "Дворецът на децата“ в партньорство с ОУ "Олимпи Панов" и Сдружение "Център Динамика".
"Най-голямата магия е моментът, в който едно дете усети, че някой е помислил точно за него. Книгата е подарък, но преживяването зад нея е още по-ценно. И именно това с партньорите и дарителите се стремим да направим – да дадем на всяко дете усещането, че е важно и специално", казва Благовеста Ценова, ръководител на "Дворецът на децата" в Русе.
