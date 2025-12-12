Над 6000 деца у нас са на прага на своята коледна магия - книга, избрана от тях и подарена от някого, осмелил се да стане магьосник на доброто. На 16 декември 525 деца от Русе и околните села ще получат подарък, избран лично от тях, благодарение на националната кампания "Направи магия. Подари книга на дете!", организирана от "Национална мрежа за децата". Инициативата дава шанс на малчуганите да повярват, че чудесата съществуват, като книгата се превръща в символ на лично внимание и доброта.През 2024 г. инициативата зарадва 300 русенски деца, а тази година броят почти се удвоява. Голямото празнично събитие "Коледна олелия" ще се проведе в зала "Русе" при Националното училище по изкуствата "Проф. Веселин Стоянов" и ще включва специално подготвен коледен концерт.Кампанията среща значима подкрепа и от местния бизнес - една от големите русенски компании е осигурила сладки подаръци, които ще бъдат раздадени на всяко дете заедно с мечтаната книга. На местно ниво инициативата се реализира от "Дворецът на децата“ в партньорство с ОУ "Олимпи Панов" и Сдружение "Център Динамика"."Най-голямата магия е моментът, в който едно дете усети, че някой е помислил точно за него. Книгата е подарък, но преживяването зад нея е още по-ценно. И именно това с партньорите и дарителите се стремим да направим – да дадем на всяко дете усещането, че е важно и специално", казва Благовеста Ценова, ръководител на "Дворецът на децата" в Русе.