Прекратена обществена поръчка за предварителна обработка на ларви по блатата и островите по реката, е причината за опасността, надвиснала над 800 000 българи, живеещи по поречието на Дунав, пише NOVA.

Нивото на Дунав е много високо, а температурите са ниски, така че бреговете и островите все още не са оголени и има шанс предварителното обработване да бъде извършено. Става въпрос за поставяне на биоцидни таблетки в местата, където се развива популацията на комарите.

В четвъртък имаше онлайн среща с Министерството на здравеопазването, тъй като лична среща с кметовете на дунавските общини е била отказана. Но към този момент не са взети решения как ще се обработват тези площи, за да бъдат ефективни и наземните пръскания на местните общини.

Кметовете на дунавските общини са планирали почти всяка седмица наземни пръскания, но са убедени, че ефектът ще е не повече от 30%, ако преди това не е обработено поречието на Дунав.

"Ако не унищожим първото поколение на популацията на комарите и ларвите се излюпят, ще се наложи през ден да третираме с наземна техника, което няма да даде кой знае какъв резултат", смята Стефан Тодоров, кмет на Тутракан.

"Община Русе, например, 8 пъти ще третира населените места. Когато поречието на Дунав не е обработено, пръскането на всяка отделна община по различно време има много ниска ефективност", смята Пенчо Милков, кмет на Русе.

"Ако не се третират държавните територии, ефектът от пръсканията на общините ще е с отрицателен характер. А има и заблатени територии, които са един от основните източници на комари. Ако това не се направи, ще сме в полубедствено положение", каза Светла Ангелова, началник отдел "Екология", община Видин.