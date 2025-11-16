Община Ветово осигури топъл обяд за над 800 души с европейски средства. Проектът "Приготвяне и доставяне на топъл обяд за нуждаещите се лица на територията на Община Ветово“ е финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2021-2027 г.Изпълнителят на обществената поръчка следва да приготви топъл обяд, включващ супа, основно ястие, хляб и десерт.Топлият обяд ще се приготвя и доставя до дома на потребителите всеки работен ден за срока на договора, който е до 31 януари 2026 г., пише Русе Медиа. Общият брой на нуждаещите се лица, които ще получат топъл обяд на територията на Община Ветово е до 820 души.Процедура "Топъл обяд“ е продължение на успешното изпълнение на тази операция в рамките на програмен период 2014 – 2020 и се реализира в съответствие с конкретната цел на Програмата за справяне с материалните лишения чрез предоставянето на храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, включително децата, и прилагане на съпътстващи мерки, които подпомагат социалното им приобщаване.Каузата цели да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. Ползвателите на "топъл обяд“ ежедневно разчитат на тази помощ и са силно зависими от нея. На най-нуждаещите се лица се предоставя целогодишно топъл обяд в отговор на установени трайни и/или неотложни нужди. Услугата достига и до по-отдалечени места, където хората изпитват още по-сериозни затруднения за осигуряване на прехраната си.