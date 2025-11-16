Над 800 души в община Ветово ще получат топъл обяд
©
Изпълнителят на обществената поръчка следва да приготви топъл обяд, включващ супа, основно ястие, хляб и десерт.
Топлият обяд ще се приготвя и доставя до дома на потребителите всеки работен ден за срока на договора, който е до 31 януари 2026 г., пише Русе Медиа. Общият брой на нуждаещите се лица, които ще получат топъл обяд на територията на Община Ветово е до 820 души.
Процедура "Топъл обяд“ е продължение на успешното изпълнение на тази операция в рамките на програмен период 2014 – 2020 и се реализира в съответствие с конкретната цел на Програмата за справяне с материалните лишения чрез предоставянето на храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, включително децата, и прилагане на съпътстващи мерки, които подпомагат социалното им приобщаване.
Каузата цели да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. Ползвателите на "топъл обяд“ ежедневно разчитат на тази помощ и са силно зависими от нея. На най-нуждаещите се лица се предоставя целогодишно топъл обяд в отговор на установени трайни и/или неотложни нужди. Услугата достига и до по-отдалечени места, където хората изпитват още по-сериозни затруднения за осигуряване на прехраната си.
Още от категорията
/
С тържество под наслов "За любовта и словото" СУПНЕ "Фридрих Шилер" – Русе отбеляза патронния се празник
10.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Откриха държавните първенства по шахмат и бадминтон за хора с увр...
14:26 / 15.11.2025
Драгомир Драганов на форума "Дунавски овощари": Земеделието и в ч...
13:32 / 15.11.2025
В името на чистото българско земеделие започва осмото специализир...
09:35 / 15.11.2025
Седмичен отчет на община Русе: Поставиха LED модули на външното о...
19:18 / 14.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.