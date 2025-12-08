Над 800 участници от различни детски и младежки клубове се включиха в традиционното "Коледно надиграване" в Русе
Надиграването бе открито от зам.-кмета Димитър Недев, който приветства участниците и подчерта значението на съхраняването и популяризирането на българските традиции, както и ролята на общността за подкрепа и развитие на младите таланти. Димитър Недев припомни и благотворителния аспект на събитието, насочен към подпомагане на 14-годишната Бояна от Математическа гимназия "Баба Тонка“, която води тежка битка със сколиоза и има нужда от подкрепа. На централния вход на зала "Арена Русе“ бяха поставени дарителски кутии за всички желаещи да помогнат.
Над 800 участници от различни детски и младежки клубове се включиха в надиграването в зала "Арена Русе“, показвайки майсторство и артистичност в изпълнението на български народни танци. Сред тях бяха ДЮФА "Зорница“, ФТК "Елбетицa“ при СУЕЕ "Свети Константин-Кирил Философ“, Танцова школа "Мегданъ“, Клуб за спорт и танци "Фламинго Етно“, ФТА "Здравец“, Танцова задруга "Жълтица“, Школа за народни танци "Играорци“, ФТС "Зора“ и Фолклорен ансамбъл "Русчуклийче“.
Председател на журито бе акад. Любчо Василев – главен художествен ръководител на Професионален ансамбъл "Мизия“ – Търговище и заместник-председател на Съюза на българските музикални и танцови дейци. Членове бяха Стоян Господинов – главен художествен ръководител на Професионален ансамбъл "Добруджа“ – Добрич, и д-р Деница Анчева – преподавател в НУИ "Професор Веселин Стоянов“.
Състезанието се проведе в три възрастови категории – 1–4 клас, 5–8 клас и 9–12 клас, като участниците се надиграваха с класически български хора и ръченици, а музикалният съпровод бе предоставен от оркестър "Найден Киров“ с ръководител Александър Радев. В края на надиграването бяха определени победители във всяка категория, които получиха грамоти и специални награди – ваучери за ледената пързалка, предоставени от "Общински пазари“ – Русе, ваучери от книжарница "Хеликон“ и благотворителни календари от сдружението "Германо-българска помощ за животните“.
Във възрастовата категория от I до IV клас първото място бе присъдено на Лъчезара Рафаилова и Симеон Иванов. Втори се класираха Антония Събкова и Даниел Водицилиев, а трети бяха Микаела Денчева и Никола Янков
Във втора възрастова група /V – VIII клас/ на първо място се изкачиха Косара Матева и Виктор Цвятков, второто място отиде при Габриела Димитрова и Йордан Методиев, а трети станаха Андрея Дончева и Данаил Донев.
В трета възрастова група /IX-XII клас/ призовите места заеха двойките Яна Василева/Христо Тодоров, Виктория Караиванова/Константин Прокопиев и Ева Ефтимова/Мартин Манолов.
Конкурсът за Мис и Мистър "Танц“ 2025 се превърна в един от най-очакваните акценти на вечерта. На сцената излязоха победителите от трите възрастови категории, а след оценката на журито престижните отличия Мис Танц 2025 и Мистър Танц 2025 заслужено получиха Яна Василева и Христо Тодоров.
Всички победители бяха наградени от заместник–кмета на община Димитър Недев, съобщи община Русе.
За поредна година бе присъдена и престижната награда за най-артистично изпълнение, учредена от ФТТ "Найден Киров" на името на неговия основател – творецът и хореограф Иван Донев. Тя бе връчена от ръководителя на фолклорно–танцовия театър Богдан Донев и отиде при Ева Ефтимова.
Събитието продължи с фолклорни изпълнения на гостуващи и русенски клубове, които представиха китки от различни български области – "Дунавско хоро“, "Ръченица“, "Копаница“, "Старо Еркечко хоро“, "Буенек“, "Ваяшки хора“, "Шопски хора“, "Пиринска сюита“ и "Арамийски игри“.
Кулминацията на празничната вечер бе участието на Николай Славеев, един от най-обичаните родопски изпълнители. Той представи емблематични родопски песни, които изпълниха залата с емоция и родолюбие. Публиката посрещна изпълненията с дълги аплодисменти, а в края на програмата присъстващите в залата извиха кръшно хоро.
Водещ на фолклорния празник беше музикантът Крум Крумов.
Събитието “Коледно надиграване" е част от проект, финансиран по Схемата за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за големи общини“ по Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз.
