Над 90% от домакинствата в Русе вече имат достъп до интернет
©
Активното ползване на глобалната мрежа също е високо – 86,7% от хората на възраст между 16 и 74 години използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично, независимо дали на работа, у дома или на друго място.
По пол разликата е минимална: 86,9% от жените и 86,4% от мъжете използват интернет редовно.
Освен за развлечение и информация, интернетът все повече се използва за административни услуги - 38,2% от жителите на Русе се свързват с институции онлайн.
Онлайн пазаруването също набира популярност - през 2024 г. половината от хората (51,5%) са пазарували в интернет за лични нужди.
Още от категорията
/
Русенският университет организира благотворителен коледен базар в подкрепа на деца и младежи с увреждания
10:29
УНИЦЕФ и учениците от ПГ по туризъм в Русе представиха "Кутията на подкрепата" за училище без насилие
09.12
Над 800 участници от различни детски и младежки клубове се включиха в традиционното "Коледно надиграване" в Русе
08.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ветово напълни пощада с протестиращи в подкрепа на правителството...
19:59 / 09.12.2025
Арт ателиета събират поколения в галерията в Русе
17:23 / 09.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.