Интернет свързаността в област Русе бележи високи нива през настоящата година, като 91.3% от домакинствата в региона вече разполагат с достъп до глобалната мрежа в своите домове. Това сочат най-новите данни на Териториално статистическо бюро - Север към Националния статистически институт (НСИ), публикувани днес.Активното ползване на глобалната мрежа също е високо – 86,7% от хората на възраст между 16 и 74 години използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично, независимо дали на работа, у дома или на друго място.По пол разликата е минимална: 86,9% от жените и 86,4% от мъжете използват интернет редовно.Освен за развлечение и информация, интернетът все повече се използва за административни услуги - 38,2% от жителите на Русе се свързват с институции онлайн.Онлайн пазаруването също набира популярност - през 2024 г. половината от хората (51,5%) са пазарували в интернет за лични нужди.