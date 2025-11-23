Нагла кражба в Русе: Жена обра касата на църква в присъствието на детето си
© БНТ
Кражбата е извършена през деня, докато храм "Свети Архангел Михаил“ в Русе е бил отворен за миряните. Кадрите бяха публикувани в социалните мрежи с апел жената да върне откраднатото и предизвикаха вълна от възмущение.
"Безбожие. Това е отвратително. Да посегнат… това е християнски храм. И трябва да се срамуваме от постъпката на тези хора. Тази млада майка как ще възпитава това дете?“, каза пред БНТ Милка.
"За човешката простотия граници няма. Не е този начинът“, добави Николинка.
"Не са хубави тези работи. Това е църква. Не може! Трябва да се накаже!“, заяви Виолета.
Свещеникът от храма успява да разговаря с жената по телефона. Първоначално тя обещала да върне парите, но после започнала да отрича, че ги е откраднала. Час по-късно униформените установили извършителката — 38-годишна жена, която има и други криминални прояви.
"Придружила е колегите от Второ РУ – Русе, където е направила пълни самопризнания. Разкаяла се е за случилото се и е заявила, че ще възстанови нанесената щета. Сумата, която е откраднала, е 190 лева. Към момента не е върната“, каза гл. инсп. Калоян Занев, началник сектор "Криминална полиция“ – Второ РУ – Русе.
В полицията е заведена преписка и се извършва проверка. След приключването ѝ случаят ще бъде докладван в Районната прокуратура в Русе.
