Наградиха 18 пълни отличници от ПГИУ "Елиас Канети" в Русе
Автор: Екип Ruse24.bg 14:45
©
18 пълни отличници от 8 до 11 клас на Професионалната гимназия по икономика и управление в Русе "Елиас Канети“ бяха наградени с почетни грамоти от директора на учебното заведение Тодор Йорданов по случай 15 септември. Гост на церемонията по случай първия учебен ден бе и областният управител Драгомир Драганов, който заяви, че училището, което носи името на един от най-големите европейски мислители и Нобелов лауреат, е призвано да възпитава млади хора със свободен дух и любопитен ум.

"Вярвам, че полученото образование тук е в основата на изграждането не само на добри професионалисти, но и отговорни граждани, които умеят да защитават демокрацията и човешкото достойнство. Да учиш икономика и управление означава да разбираш как работи светът около теб – от семейния бюджет до глобалните процеси. Това образование учи младите хора да мислят критично, да анализират, да планират и да вземат решения. В свят на непрекъснати промени и динамика именно тези умения са ключът към успеха“, каза още Драганов. Той изрази увереност, че образованието в гимназията подготвя не просто специалисти, а предприемчиви личности – хора, които умеят да създават, да управляват и да носят отговорност.

Ученик на годината стана дванайсетокласничката Огняна Илиева. Тя бе отличена за високи резултати в учебния процес, за принос към развитието на силна училищна общност и издигането авторитета на гимназията. Огняна е и редовен участник в редица състезания и олимпиади. Същевременно за служител на годината бе избрана Адриана Петкова, която е заместник-административен служител. "Днес тук се срещат традиция и бъдеще, повече от 140 години нашето училище възпитава предприемачески дух и ценности като почтеност и трудолюбие“, каза директорът на учебното заведение Тодор Йорданов. "Днес Вие ставате част от общност, където икономика и мениджмънт не са просто учебни предмети, а нов начин да виждаме света. Ще се научите какво е добавена стойност, как се работи в екип, как една идея се превръща в готов продукт. Не се страхувайте да питате и грешите, постигайте целите си“, пожела на осмокласниците директорът на училището. На останалите ученици Йорданов пожела да надградят постигнатото, да продължават да печелят състезания, да отстояват каузи и да покажат, че името Канети не е просто име на фасадата, а стандарт за качество.

Той благодари и на колегите си за професионализма и човечността и обеща преподавателският екип да продължи да държи високо летвата на успехите на своите ученици. Тодор Йорданов отбеляза още, че родителите трябва да са партньори в диалога и срещите за кариерно развитие, защото когато училището и семейството вървят ръка за ръка заедно това е гаранция за успеха на учениците и реализирането им в бъдеще. Директорът на гимназията сподели, че предстои възстановяване на училищния вестник и откриването на модерен STEM център по роботика и 3D моделиране.

"Запазете завинаги усмивките и знанията си и най-важното мечтайте и се стремете към това да сбъдвате мечтите си. Няма нищо по-хубаво от това да се сбъдват мечтите и човек не трябва да се страхува да мечтае“, каза пред учениците народният представител от "БСП – Обединена левица“ Биляна Иванова. Тя им пожела още здраве, късмет, упоритост в учението и висока професионална реализация.

От своя страна началникът на Регионалното управление на образованието д-р Росица Георгиева посочи, че днешният ден е символ на надежди и стремеж към знание и успех. "Вие създавате бъдещето на нашата държава, водите с плам, мъдрост и вдъхновение нашите ученици по пътя на знанието“, каза на учителите д-р Георгиева. По нейни думи родителите са опора и сила, на която разчитаме да изграждаме съвместно нашето бъдеще. На учениците д-р Георгиева пожела да приемат света на знанието с очите на любознателността. "Нека преподавателите да водят възпитаниците си по трудния път на знанието, защото знанието ни прави силни и ни утвърждава“, допълни тя.

По думите на председателя на Общинския съвет и почетен ректор на Русенския университет академик Христо Белоев 15 септември е сред най-вълнуващите дни. "Този ден е ден на надежди, всеки има някакви цели, поставяйте си много високи цели, ще ги постигнете“, каза още академик Белоев. На събитието присъства и ръководителят на катедрата по икономика и международни отношения към Русенския университет доц. д-р Александър Косулиев, който посочи, че висшето учебно заведение работи с училището много добре. "Възпитаниците на Професионалната гимназия по икономика и управление са много високо ниво“, сподели още той.

Днес училищният праг на гимназията бе прекрачен от общо 450 ученици от 8 до 12 клас






