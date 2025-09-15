ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Наградиха 18 пълни отличници от ПГИУ "Елиас Канети" в Русе
"Вярвам, че полученото образование тук е в основата на изграждането не само на добри професионалисти, но и отговорни граждани, които умеят да защитават демокрацията и човешкото достойнство. Да учиш икономика и управление означава да разбираш как работи светът около теб – от семейния бюджет до глобалните процеси. Това образование учи младите хора да мислят критично, да анализират, да планират и да вземат решения. В свят на непрекъснати промени и динамика именно тези умения са ключът към успеха“, каза още Драганов. Той изрази увереност, че образованието в гимназията подготвя не просто специалисти, а предприемчиви личности – хора, които умеят да създават, да управляват и да носят отговорност.
Ученик на годината стана дванайсетокласничката Огняна Илиева. Тя бе отличена за високи резултати в учебния процес, за принос към развитието на силна училищна общност и издигането авторитета на гимназията. Огняна е и редовен участник в редица състезания и олимпиади. Същевременно за служител на годината бе избрана Адриана Петкова, която е заместник-административен служител. "Днес тук се срещат традиция и бъдеще, повече от 140 години нашето училище възпитава предприемачески дух и ценности като почтеност и трудолюбие“, каза директорът на учебното заведение Тодор Йорданов. "Днес Вие ставате част от общност, където икономика и мениджмънт не са просто учебни предмети, а нов начин да виждаме света. Ще се научите какво е добавена стойност, как се работи в екип, как една идея се превръща в готов продукт. Не се страхувайте да питате и грешите, постигайте целите си“, пожела на осмокласниците директорът на училището. На останалите ученици Йорданов пожела да надградят постигнатото, да продължават да печелят състезания, да отстояват каузи и да покажат, че името Канети не е просто име на фасадата, а стандарт за качество.
Той благодари и на колегите си за професионализма и човечността и обеща преподавателският екип да продължи да държи високо летвата на успехите на своите ученици. Тодор Йорданов отбеляза още, че родителите трябва да са партньори в диалога и срещите за кариерно развитие, защото когато училището и семейството вървят ръка за ръка заедно това е гаранция за успеха на учениците и реализирането им в бъдеще. Директорът на гимназията сподели, че предстои възстановяване на училищния вестник и откриването на модерен STEM център по роботика и 3D моделиране.
"Запазете завинаги усмивките и знанията си и най-важното мечтайте и се стремете към това да сбъдвате мечтите си. Няма нищо по-хубаво от това да се сбъдват мечтите и човек не трябва да се страхува да мечтае“, каза пред учениците народният представител от "БСП – Обединена левица“ Биляна Иванова. Тя им пожела още здраве, късмет, упоритост в учението и висока професионална реализация.
От своя страна началникът на Регионалното управление на образованието д-р Росица Георгиева посочи, че днешният ден е символ на надежди и стремеж към знание и успех. "Вие създавате бъдещето на нашата държава, водите с плам, мъдрост и вдъхновение нашите ученици по пътя на знанието“, каза на учителите д-р Георгиева. По нейни думи родителите са опора и сила, на която разчитаме да изграждаме съвместно нашето бъдеще. На учениците д-р Георгиева пожела да приемат света на знанието с очите на любознателността. "Нека преподавателите да водят възпитаниците си по трудния път на знанието, защото знанието ни прави силни и ни утвърждава“, допълни тя.
По думите на председателя на Общинския съвет и почетен ректор на Русенския университет академик Христо Белоев 15 септември е сред най-вълнуващите дни. "Този ден е ден на надежди, всеки има някакви цели, поставяйте си много високи цели, ще ги постигнете“, каза още академик Белоев. На събитието присъства и ръководителят на катедрата по икономика и международни отношения към Русенския университет доц. д-р Александър Косулиев, който посочи, че висшето учебно заведение работи с училището много добре. "Възпитаниците на Професионалната гимназия по икономика и управление са много високо ниво“, сподели още той.
Днес училищният праг на гимназията бе прекрачен от общо 450 ученици от 8 до 12 клас
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: