Наградиха десетте най-добри спортисти на Спортното училище в Русе
© Областна администрация - Русе
Инициативата е на директора Евгени Недев, който изрази задоволство от постигнатите успехи на възпитаниците си. Областният управител Драгомир Драганов връчи на първенците и техните треньори почетни грамоти за постигнатите успехи.
"Русенското спортното училище не е просто място за тренировки, то е школа за характер. Тук не се изграждат само спортисти, а личности, които знаят как се пада и как се става", заяви Драганов. Той посочи, че в свят, където успехът често се търси без усилие, спортното училище учи на обратното – че няма победа без труд и няма истинско израстване без дисциплина. "Тук всеки ден започва рано и свършва късно. Тук нашите деца научават, че поражението не е срам, а отказът да се бориш – да, както и че медалите са важни, но характерът е безценен. В това учебно заведение се възпитават хора, които знаят как да носят отговорност", категоричен бе Драганов. Той изказа и специална благодарност на директора на училището Евгени Недев за приноса му към осъвременяването на материалната база и изключителното съдействие за развитието на таланта.
Класацията бе оглавена от европейския вицешампион по вдигане не тежести до 23 години Дениз Данев. Втори стана бронзовият медалист на Балканското първенство по вдигане на тежести за мъже Джан Зарков. Третото място бе отредено за световния вицешампион по скокове на батут за момичета Елена Михайлова. На четвърто и пето място се класираха Никълъс Николов и Валентин Андонов. Наскоро Никълъс грабна бронзов медал на Европейското първенство за ученици по бокс, а гребецът Валентин Андонов спечели златен медал при юношите на провелото се Балканско първенство. Шести стана състезателят по вдигане на тежести Даниел Тодоров, който се класира осми при кадетети на последното европейски първенство. Седмо и осмо място бяха за състезателите по канук-каяк Никола Димов и Емил Йорданов. Те станаха съответно дванайсети и четиринайсети на Европейското първенство. Деветото и десетото място бяха за вдигането на тежести. Те бяха заети съответно от Алекс Мертери и Николай Маринов, участници на Европейското първенство. Радослав Атанасов от спортен клуб по вдигане на тежести Русе, следван от Станислав Стоянов от спортен клуб по скокове на батут "Имидж" и Алексей Рибчев от Боксов клуб Локомотив (Русе). Приз за най-добър отбор получи волейболен клуб "Любо Ганев – Автосвят".
Сред гостите на събитието бяха още кметът на Община Русе Пенчо Милков и неговият заместник Борислав Рачев, които бяха подготвили плакети за всеки от десетте най-добри спортисти и техните треньори. Кметът Милков определи като герои наградените ученици. "Вие сте тези, заради, които нашият химн звучи на толкова много места по света. Вие правите така, че нашият химн да звучи и всички да се смълчават – това е най-голямата победа. Благодаря Ви за усилията не само в спорта. Спортът е философия и начин на живот. Всеки един от Вас полага усилия всеки ден. Тези усилия не са само за наградата и прославянето на нашия град, защото вие израствате като силни мъже и жени и ще се грижите и помагате на много хора", заяви кметът Милков.
Той отличи и най-добрите спортисти на училището за месеците септември - Дениз Данев (вдигане на тежести), октомври - Никълъс Николов (бокс), ноември - Джан Зарков (вдигане на тежести), декември - Елена Михайлова (скокове на батут), както и техните треньори.
На събитието присъстваха още директорът на Областната дирекция на МВР ст. комисар Николай Кожухаров, директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" комисар Светослав Войчев, регионалният отговорник на ПП ГЕРБ Пламен Нунев и представители на Регионалното управление на образованието.
Още от категорията
/
Отвориха врати изцяло обновените отделения по Акушерство и гинекология и Неонатология в УМБАЛ "Медика"
17.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
В събота, 19 декември: На тъмно и студено ще останат доста домаки...
17:30 / 17.12.2025
Срещу близо 2 млн. лв.: В Русе изграждат реплика на "Римска гробн...
16:42 / 17.12.2025
Отвориха врати изцяло обновените отделения по Акушерство и гинеко...
14:05 / 17.12.2025
Делегация от България почете делото на Христо Ботев и Гюргевския ...
13:48 / 17.12.2025
Иван Белчев: Излизаме на протест на същото място в четвъртък вече...
13:01 / 17.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.