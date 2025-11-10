Общинска фондация "Русе – град на свободния дух“ продължава мисията си да насърчава културното развитие и творческата енергия на града. През уикенда Русе се превърна в център на фотографията, събирайки десетки любители и професионалисти от цялата страна.В съботния ден се проведе фотографски семинар с Бони Бонев и Марияна Бонева – едни от най-утвърдените имена в българската сватбена и портретна фотография. В събитието се включиха 130 участници от Русе, Велико Търново, Севлиево, Горна Оряховица, Разград, Шумен и други градове. Програмата обхвана три основни теми "Сватбената фотография – нови тенденции в България и Европа“, "Познавайте техниката си, за да създавате по-интересни визии“ и практическа част "Как да снимаме така, че да не се налага обработка“ – демонстрация на място. Лекторите споделиха своя опит и философия за фотографията като изкуство на наблюдението и светлината, а присъстващите имаха възможност да участват активно в практическия модул и да задават въпроси. Събитието е част от работната програма на Общински фондация "Русе – град на свободния дух“ и се реализира в партньорство с "Арт Клуб f25“ и с подкрепата на фирмите "Тива Плюс“ и "Смарт Спед“.Фотографският уикенд в Русе продължи и в неделя, когато се проведе церемонията по награждаването на победителите в Националния фото и видео конкурс "Обичаме Русе“, която се проведе на пл. "Свобода“. Инициативата се провежда за шеста поредна година с подкрепата на фирмите "Тива Плюс“ и "Смарт Спед“. В тазгодишното издание се включиха 60 автори с над 400 снимки. В журито участваха Бони Бонев - професионален фотограф с над 20-годишен опит, Ясен Лазаров – общински съветник в Община Русе с 20-годишен опит в сферата на визуалното изкуство, Десислава Пеева – член на Управителния съвет на Фондацията, Метин Масалджи – представител на "Тива Плюс“, Любомира Иванова – представител на "Смарт Спед“. Наградите на победителите бяха връчени от заместни-кмета Димитър Недев."Тези кадри показват не просто Русе, а духа на хората, които го обичат. Поздравления за всички вас, които сте успели да запечатате тези уникални моменти и да ги споделите с всички“, заяви заместник-кметът.Отличените фотографи получават парични награди съгласно регламента на конкурса. По време на събитието беше открита и изложба с избраните снимки, представящи различни гледни точки към града и неговата атмосфера, експонирани на пана до шадраваните пред сградата на Община Русе.В раздел "Аерофотография“ със снимката "Разходка в облаците“ на първо място беше класиран Петър Найденов. На второ място се класира Велиян Делийски с кадъра "Градът на Дунава. Третото място бе присъдено на Милчо Йовчев за "Сенки по залез“. "Тишината на реката“ донесе четвърто място на Ралица Георгиева, а пето място бе присъдено на Дамян Георгиев за кадъра "Блестящия залез“.В раздел "Събития и уловени моменти“ първото място грабна Зиба Чакърян с кадъра "Деца шампиони“. Второ място зае Бойко Бойков с "Лъчезарно..., Dance MOVMNT“. "Живот в движение“ спечели третото място на Йорданка Рангелова. Четвърто място отиде при Милен Петров с "Как се мома Кради“. Пето място спечели Цветомир Цветанов.Станислав Петрунов спечели първо място в раздел "Пейзажи“, категория "Професионалисти“, с фотографията "Ruse ship in the morning fog“. Второ място зае Анна Анастасова с "Рибари“. Трето място Мариела Печинякова с "Дунавски залез“, а Албена Венкова зае четвърто място.В раздел "Пейзажи“, категория "Любители“, отличието отиде за снимката на Деян Колев – "Свободния дух на природата“. Второ място зае Стефан Недялков със своя "Слънчев излет“. "Живот след пожара“ донесе третото място на Десислава Николова. На четвърта позиция се класира Милен Иванов с "Комета“, а пети Мирослав Малчев с "Отражение две слънца“.В раздел "Пейзажи“, категория "Деца“, първа награда получи Стефани Панайотова с кадъра "Слънце в тревите“. Второ място зае Персика Петрова сът "Сърцето на Русе“. "Лисицата и дървото“ донесе третото място на Никола Николов. На четвърто място бяха класирани Микаела Райкова с "У дома на пл. "Батенберг“ и Сибел Селяйдин с "Железен път над водата“. Пето място зае Иво Александров с кадъра "Симетрия“.В раздел "Бизнесът на Русе“, голямата награда заслужи Деница Димитрова и нейната фотография "Щъркел по време на жътва“. Второ място зае Полина Бойкова с "Бърза поръчка“, а трето място беше присъдено на Ангел Ангелов за кадъра "Живот в движение“."Целувката на Диего“ на Владимир Николов получи първото място в раздел "Черно-бяла фотография“. "Зимно Русе“ донесе второто място в този раздел на Иво Ботев. Трето място зае Стефан Стефанов с кадъра "Мъже“. Четвърто място беше присъдено на Петър Стаменков за снимката "Класика“, а на пето място журито класира Людмил Димитров с "Портрет“.След оспорвано гласуване във фейсбук страницата на Общинската фондация наградата на публиката грабна Александър Андреев с "Опашката на остров Батин“, който обяви, че дарява паричната премия на Фондация "Александър Русев“. Наградата на журито беше присъдена на Явор Мичев.В направление "Видеоклип“ поради малкия брой на получените видеа и несъответствието на някой от тях с регламента, журито взе решение да не класира участниците. Дигитални фоторамки бяха връчени на всички участници в тази категория.Екипът на Общинска фондация "Русе – град на свободния дух“ изказва благодарност към всички участници и партньори, които с ентусиазма си доказаха, че Русе продължава да бъде град на творчеството, вдъхновението и свободния дух, съобщи Общината.