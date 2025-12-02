Областният управител Драгомир Драганов и заместникът му Георги Георгиев присъстваха на официална церемония по-рано днес по удостояването на академик Христо Белоев с почетното звание "Доктор хонорис кауза“ на Русенски университет "Ангел Кънчев“. "Вашата роля на коректив в науката и обществения живот е действително вдъхновяваща. Да бъдеш такъв е не само чест – това е принос, който оставя следа, укрепва обществената зрялост и отправя послание към бъдещите поколения: че най-голямата сила е силата на истината, а най-стойностният път – пътят на отговорността. Обществото напредва тогава, когато в него присъстват личности и институции, които не позволяват отстъпление от етичните норми, които напомнят за ценностите, върху които е изградено съвместното ни бъдеще“, заяви Драганов.От своя страна Георгиев посочи, че академик Белоев вдъхва доверие, защото неговата критичност е съчетана с почтеност; защото зад думите му стоят компетентност, аргументи и морална сила. "Да си коректив е мисия, която стои отвъд личния престиж и академичните постижения – тя е служба към истината, към напредъка и към обществения интерес. Това е гласът на разума, баланса и принципността. Обществото има нужда от личности, които се осмеляват да говорят, когато други мълчат; които задават въпроси, когато мнозина предпочитат комфорта на безразличието; които напомнят, че моралът, отговорността и прозрачността са незаменими условия за общественото благополучие. Бъдете все така личност, която вдъхновява чрез пример и води чрез принципност“, допълни още областният управител Драганов. Той посочи, че с новаторския си подход, намерил признание в международната научна общност и с методи, превърнали се в основополагащи за развитието на съвременната наука, академик Белоев е олицетворение на онзи рядък синтез между визионерство и прецизност, между научна доблест и човешка отдаденост.Решението за присъждане на почетното звание бе взето на заседание на Академичния съвет на русенското висше училище на 25.11.2025 г. Академик Белоев е най-дългогодишният в историята на Русенския университет ректор, с изключителни заслуги в управленческата дейност и обогатяването на материалната база, допринесъл за популяризиране на Русенския университет сред обществеността в България и чужбина и способствал за осъществяване на неговите мисия, стратегически цели и задачи. Мотивите за присъждането подчертават изключителния принос на акад. Белоев към развитието на техническите науки, с ключовата му роля за модернизацията и международното утвърждаване на Русенския университет, както и с дългогодишната му академична, управленска и обществена дейност, призната в национален и международен план. Този акт засвидетелства уважението от страна на академичната общност на Русенския университет към учения, преподавателя, общественика и човека, акад. Белоев, чиито научни и творчески постижения са придобили национална и международна известност, определена чрез индекса за цитиране, както и чрез получените от него престижни награди.Церемонията беше открита от ректора доц. д-р Десислава Атанасова, която подчерта значението на акад. Белоев за Русенския университет и развитието на висшето образование в България.Доц. д-р инж. Калоян Стоянов, декан на Аграрно-индустриалния факултет, представи акад. Белоев като учен с траен принос към инженерните науки и висшето образование. Той проследи професионалния му път от първенец на випуска през 1984 г., през академичното израстване в катедра "Земеделска техника“, до заемането на водещи управленски позиции в университета и европейски академични структури.Научните интереси на акад. Белоев включват проектиране и изпитване на земеделска техника, комбинирани машини, противоерозионни технологии, устойчиво земеделие, транспорт, енергийна ефективност, екология, интелигентни системи, автоматизация и дигитализация на образованието.Сред научните му постижения са над 450 публикации, 35 монографии, 40 патента и полезни модела, 25 учебника и редактирането на над 100 сборника. Той е ръководил 38 докторанти, 36 постдокторанти и 270 дипломанти, като активно подпомага развитието на млади учени.Като ректор акад. Белоев реализира мащабна модернизационна програма, включваща нови лаборатории, научни центрове, цифрова трансформация, интердисциплинарни звена и разширено международно сътрудничество по Erasmus+, Horizon Europe и инициативи в Дунавския регион.Академик Белоев беше основният "двигател“ при разширяване на дейността и преобразуване на колежите в градовете Разград и Силистра във филиали на Русенския университет. По-късно към академичното семейство на университета се присъедини и новосъздаденият филиал във Видин, а непрестанната му работа с Тараклийския държавен университет в Молдова доведе до решение за превръщането му в поделение на Русенския университет. Изградената и реновирана под негово ръководство материална база е видима в кампуса по протежение на ул. "Студентска“ – втори учебен корпус, Канев център, Научно-изследователският комплекс, оформят архитектурен ансамбъл, подобаващ на един истински европейски университет (с достъпна среда).Под негово ръководство университетът се превърна в регионален иновационен център, който обединява образование, наука и бизнес, съобщи областната администрация в Русе.Акад. Белоев е носител на редица отличия, сред които орден "Св. Св. Кирил и Методий“ - първа степен (2016), национални награди от МОН, БАН и Съюза на учените. Удостоен е със званието Doctor Honoris Causa на 19 чуждестранни университета и е почетен гражданин на Русе, Разград, Силистра, Видин и Павликени. Носител е на награда за наука "Питагор“ за 2013 година.Сред по-значимите му отличия са още: Плакет на папа Бенедикт XVI; Награда "Русе“ за цялостен принос в образованието и науката; Златен медал на международното селскостопанско изложение АГРА 2009 за научна дейност и разработки, Приз - Човек на 21 век на Сдружение България. Той е носител на Златна значка на Община Русе през 2008 и 2015 год., отличен е с редица плакети и почетни знаци на български и чужди университети, институции и фирми. Носител е на много отличия за принос в развитието на науката, образованието и за обществени дейности (над 100 грамоти и отличия). Включен е в три енциклопедични издания.Особено внимание заслужава международната му дейност – активната му роля в Danube Rectors’ Conference, установяването на сътрудничества с европейски и азиатски университети и участията в експертни групи и политики, свързани с науката и иновациите.В словото си към аудиторията акад. Белоев изрази сърдечна благодарност към академичната общност, всички екипи, включително от страната и чужбина, както и на държавните и местните власти и институции. Тойподчерта, че званието е символ на споделена работа, постигнати резултати и бъдещи отговорности. Акад. Белоев определи отличието като най-ценното в своята кариера, защото идва от университета, в който преминава целият му професионален път - от студент и първенец на випуска, през асистент, до ректор. Акад. Белоев подчерта значението на науката за обществото и ролята на университета като място за знание и иновации."През годините съм получавал много отличия, но това признание е различно - то идва от хората, с които съм работил рамо до рамо. Това е най-високо отличие на моя университет. Изживявах подобни вълнения 19 пъти досега в чуждите университети, които са наши дългогодишни партньори. Всяка една церемония беше сама за себе си много приятна, много емоционална, вълнуваща и всичките оставиха траен отпечатък и следа в мен. Но нищо не може да се сравни с това, което е днес. Да получиш най-високото отличие от собствения университет – това е голяма гордост, чест и голямо признаниеПътят се изгради постепенно - с общ труд и споделени решения. Ние направихме така в последните години университетът да се впише много силно в местната, в държавната власт, със своята научна експертиза и това, което има, да може да подпомага регионите. Неслучайно ние наричаме университета ни Дунавски университет. Това е университетът на Северна България. Тази награда посвещавам на всички вас, на колегите от университета и на всички наши партньори и приятели, без които не можем. И тази награда не я приемам като признание или като завършек на нещо или на някакъв път, а с много голяма отговорност. Приемам я с обещание и задължение да работя и занапред за развитието на Русенския университет. Защото Русенският университет е нашата кауза“, каза акад. Белоев.Сред гостите бяха още кметът на Община Русе Пенчо Милков, Русенският митрополит Негово Високопреосвещенсто Наум, народните представители Биляна Иванова, Златан Златанов и Гюнай Хюсмен, заместник-кметовете на Община Русе: Златомира Стефанова, Димитър Недев, Енчо Енчев, Никола Лазаров и Борислав Рачев, кметовете на общините Сливо поле Валентин Атанасов, на Бяла - Димитър Славов, на Ветово - д-р Мехмед Мехмед, и на Тутракан - Димитър Стефанов, началникът на Регионалното управление на образованието д-р Росица Георгиева, общински съветници, директори на институции, представители на бизнеса, местната власт и държавните структури.