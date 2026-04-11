Област Русе заема първо място в класацията на Fuelo за най-евтини горива в България към днешна дата, предава Ruse24.
Шофьорите в региона зареждат бензин, дизел и пропан-бутан на по-ниски цени спрямо средните за страната. Разликите не са големи, но са осезаеми:
Средни цени за страната:
1,49 €/л – бензин А95
1,76 €/л – дизел
0,80 €/л – пропан-бутан
1,17 €/кг – метан
Средни цени за Русе:
1,47 €/л – бензин А95
1,74 €/л – дизел
0,79 €/л – пропан-бутан
1,13 €/кг – метан
Обстановката в страната:
Поскъпването на горивата продължава, като дизелът се доближава до рекордни нива, а бензинът също тръгва нагоре.
Доскоро бензин А95 се задържаше на сравнително стабилни стойности без сериозни колебания, но през последния месец цената му се е повишила с 0,14 €/л и вече достига около 1,49 евро за литър.
При дизела ръстът е значително по-осезаем. Само за месец той е поскъпнал с 0,29 €/л (19,73%), като тенденцията остава възходяща. Само в рамките на няколко дни – от 5 до 11 април - цената е нараснала с 4 цента.
По-скъпите горива също следват тази линия. Премиум дизелът вече се доближава до границата от 2 евро за литър, след увеличение от 0,31 €/л (18,56%) за месец. При бензин А100 цената в момента е около 1,70 евро за литър.
Рязкото поксъпване на горивата се дължи на затварянето на Ормузкия проток, тъй като през него преминават около 20% от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. Припомняме, ви, че вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че страната планира да отвори Ормузкия проток в най-близко бъдеще.
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.