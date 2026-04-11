Област Русе заема първо място в класацията на Fuelo за най-евтини горива в България към днешна дата, предава Ruse24.

Шофьорите в региона зареждат бензин, дизел и пропан-бутан на по-ниски цени спрямо средните за страната. Разликите не са големи, но са осезаеми:

Средни цени за страната:

1,49 €/л – бензин А95

1,76 €/л – дизел

0,80 €/л – пропан-бутан

1,17 €/кг – метан

Средни цени за Русе:

1,47 €/л – бензин А95

1,74 €/л – дизел

0,79 €/л – пропан-бутан

1,13 €/кг – метан

Обстановката в страната:

Поскъпването на горивата продължава, като дизелът се доближава до рекордни нива, а бензинът също тръгва нагоре.

Доскоро бензин А95 се задържаше на сравнително стабилни стойности без сериозни колебания, но през последния месец цената му се е повишила с 0,14 €/л и вече достига около 1,49 евро за литър.

При дизела ръстът е значително по-осезаем. Само за месец той е поскъпнал с 0,29 €/л (19,73%), като тенденцията остава възходяща. Само в рамките на няколко дни – от 5 до 11 април - цената е нараснала с 4 цента.

По-скъпите горива също следват тази линия. Премиум дизелът вече се доближава до границата от 2 евро за литър, след увеличение от 0,31 €/л (18,56%) за месец. При бензин А100 цената в момента е около 1,70 евро за литър.

Рязкото поксъпване на горивата се дължи на затварянето на Ормузкия проток, тъй като през него преминават около 20% от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. Припомняме, ви, че вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че страната планира да отвори Ормузкия проток в най-близко бъдеще.