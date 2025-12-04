Най-старите училища в Русе и Гюргево подписаха споразумение за сътрудничество
© Община Русе
В церемонията при подписването участваха заместник-кметът Енчо Енчев, областният управител Драгомир Драганов, заместник-кметът на Гюргево Йонел Мускалу, директорката на СУ "Хр. Ботев" Марина Петкова, директорката на колежа "Йон Майореску" Каталина Нан, директорът на Историческия музей проф. д-р Николай Ненов, ученици от двете училища и др. Събитието се проведе със съдействието на Лили Ганчева, изпълнителен директор на Сдружение Асоциация 'Еврорегион Данубиус".
Енчо Енчев открои дългогодишните приятелски отношения между местните власти на Русе и Гюргево. Като бивш възпитаник на СУ "Хр. Ботев" той припомни огромните заслуги на това училище за издигане авторитета на учебните заведения и на преподавателите в Русе и в страната.
"Съвместната работа между двата града допринася за утвърждаването на нашия регион като пространство на взаимно уважение и споделени европейски ценности. Образованието е основата на всяко развито общество, а сътрудничеството в тази сфера отваря нови хоризонти за младите хора от двете страни на Дунав. Убеден съм, че това партньорство ще допринесе за обогатяване на образователния процес, ще стимулира междукултурния диалог и ще предостави на учениците ценен опит за бъдещото им развитие", заяви Енчев. Той поясни, че Община Русе ще съдейства и на други училища и детски градини да сключат такива договори.
Приветствие поднесоха също областният управител Драгомир Драганов и заместник-кметът на Гюргево Йонел Мускалу. Мускалу е бил ученик в колежа и разказа вълнуващи спомени от ученето си там. Той поздрави ръководството му за реализирането на идеята за сътрудничество и изрази надежда за бъдещи разменени гостувания.
"Аплодисментите днес са за младите хора, защото те ще реализират идеите, залегнали в договора, и ще станат основа за следващи подобни практики", заяви заместник-кметът на Гюргево.
Двете директорките коментираха, че желанието на учебните заведения е да допринесат за изграждане на активно европейско гражданство у техните възпитаници. Гостите поканиха домакините на коледен концерт на 17 декември в Гюргево и присъстващите младежи веднага проявиха интерес да посетят връстниците си.
След официалната церемония румънските гости разгледаха Историческия музей, а след това в училището се включиха в уъркшоп за изработване на традиционни маски с ученици от СУ "Христо Ботев", давайки начало на практическото реализиране на подписаното споразумение.
