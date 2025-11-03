На 6 ноември от 19 часа в Пленарна зала на Община Русе ще се състои концертът на Фънкалеро – едно от най-ярките и енергични имена в съвременния български джаз. Събитието е част от цикъла "Есенни джаз вечери“, които се провеждат с финансовата подкрепа на Община Русе, "Дунарит“, "Дианел“, "Феникс 94“ и с медийната подкрепа на в. "Утро“ и "Арена медиа“.Основана през 2011 г. от пианиста и композитора Васил Спасов, формацията обединява водещи български музиканти – Димитър Льолев (алт саксофон), Мирослав Иванов (китара), Радослав Славчев – Riverman (бас) и Георги Марков (барабани). Музиката на Фънкалеро съчетава джаз, фънк и фюжън с енергия, импровизация и изразителен груув.Публиката в Русе ще има възможност да се наслади на авторски композиции и нови музикални експерименти, които доказват, че Фънкалеро са сред най-иновативните български джаз формации.Входът е свободен, а по време на концерта публиката ще може да дари средства за изграждането на т.нар. Алея на джаза в Русе, съобщиха от общината.Повече информация може да бъде открита на Facebook страницата на събитието.