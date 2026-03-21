Найден Тодоров обяви в крайдунавския град, че необходимото финансиране ще бъде заложено в държавния бюджет за 2026 година.
По време на предишния си мандат като служебен министър през 2024 година, Тодоров вече е отпускал целеви средства за културния институт. Парите обаче са били върнати обратно в държавната хазна заради процедурни проблеми с обществените поръчки, което е забавило допълнително процеса.
"Изчакваме да започне да се прави бюджетът за 2026 г. и ще заложим средства за "Русенска опера". Отпуснахме средства за ремонта и през 2024 г., когато бях в Министерството на културата, но тогава заради проблем с поръчката те бяха върнати", обясни министърът.
Според Тодоров основният проблем пред сградата в момента не са преките поражения от огъня през лятото на 2020 година, а сериозните щети, нанесени от тоновете вода при самото потушаване на пламъците. Покривът вече е възстановен, но тепърва предстои изграждането на нова сценична техника, модерно осветление и подмяна на съпътстващата инфраструктура.
Към 2024 година нужните средства за довършване на дейностите са изчислявани на около 6 милиона лева, но към днешна дата няма окончателна яснота колко точно ще струва ремонтът след инфлацията. Самата обществена поръчка ще бъде обявена от ръководството на операта.
"Министерството винаги ще бъде насреща. Дори аз да не съм там, институцията ще продължи да подпомага "Русенска опера", тъй като тя е емблематична за България", допълни Найден Тодоров.
Визитата на министъра в Русе е по повод концерта на "Софийска филхармония" и световноизвестната перкусионистка Виви Василева. Събитието, което се провежда тази вечер на сцената на "Доходно здание", е част от програмата на 65-ото издание на авторитетния международен фестивал "Мартенски музикални дни".
Найден Тодоров: Изчакваме да започне да се прави бюджетът за 2026 г. и ще заложим средства за "Русенска опера"
Орлин Пенков: Няма да прехвърлям отговорност при решаването на еж...
18:27 / 20.03.2026
Областният управител на Русе се срещна с ръководството и членовет...
17:31 / 20.03.2026
Ръководството на Областна администрация в Русе поиска от полицият...
16:12 / 20.03.2026
